IBA accroît fortement ses ventes, mais reste dans le rouge

Mais l'entreprise affiche toujours une perte nette de 10,3 millions d'euros , moindre toutefois que celle enregistrée (27,3 millions) à la même époque il y a un an. La société a enregistré un résultat opérationnel récurrent (rebit) de 0,04 million d’euros, une forte amélioration par rapport à la même période de l'année dernière, réalisée par une combinaison de la conversion du carnet de commandes, de l'amélioration de la marge brute et de l'augmentation des revenus des services.

"Au cours de ce premier semestre, nous avons fait d'excellents progrès dans l'accélération de la conversion du carnet de commandes" , a commenté le CEO Olivier Legrain. "Après un premier semestre encourageant, notre solide pipeline dans toutes nos activités renforce notre confiance pour le reste de l'année et nous nous attendons à une pondération de la performance financière au second semestre", a-t-il ajouté.

Un bénéfice éventuel en 2024?

Comme il n’existe pas de prévisions concrètes pour l’exercice en cours, on ne sait pas si, après un exercice 2023 déficitaire, la société table sur un bénéfice pour 2024. Les prévisions à moyen terme restent, quant à elles, inchangées, avec un taux de croissance annuel moyen de 15% entre 2022 et 2026 sur les revenus et un rebit sur les ventes atteignant environ 10% d'ici 2026. IBA fait état d'un "bilan sain", avec 60,2 millions d'euros de trésorerie brute et 21,7 millions de trésorerie nette.