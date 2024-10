Sequana Medical prend des mesures drastiques

En juin, il ne restait plus que 4 millions d'euros de liquidités à la medtech Sequana Medical. L'entreprise concentre désormais ses efforts sur la commercialisation de l'alfapump.

Peu avant minuit ce lundi, la medtech Sequana Medical a publié ses résultats semestriels et ce n'est guère réjouissant: les dépenses ont atteint 12 millions d'euros, et ce, alors que l'entreprise a interrompu une grande partie de ses recherches et mis un terme à ses activités commerciales en Europe. Sa trésorerie est tombée à 4 millions d'euros.