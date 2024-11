Un Belge sur deux pourrait changer d'assureur suite à la simplification des règles

Les changements climatiques et la simplification des règles pour résilier son contrat pourraient inciter de plus en plus de Belges à réviser leurs assurances, d'après la dernière étude de CBC sur le sujet.

Réalisée pour la troisième année consécutive par Ipsos et basée sur plus d'un millier de répondants, l'étude relève que 89% des Belges se sentent bien assurés . Les raisons de cette satisfaction sont principalement les expériences positives qu'ils ont eu lorsqu'ils ont eu recours à leur assurance et la confiance dans leur courtier.

De nouveaux incitants à changer d'assureur

Cependant, certains facteurs pourraient changer la donne et inciter les assurés à réévaluer leurs polices. Un focus sur la question du changement climatique démontre ainsi que 27% des répondants estiment que les évènements climatiques anormaux de plus en plus fréquents les incitent à revoir leurs assurances ou à souscrire des assurances supplémentaires pour mieux se couvrir. Cette proportion monte à 31% en Wallonie (et est aussi nettement plus élevée chez les jeunes), la population y étant plus sensible à la question suite aux inondations de l'été 2021.