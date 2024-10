Elliott Hill, un vétéran appelé à la rescousse pour redresser Nike

Les résultats trimestriels du n°1 mondial des équipements de sport sont, certes, meilleurs que prévu, mais ils sont en net recul par rapport à l'an dernier. Rappelé à la rescousse, le vétéran Elliott Hill aura fort à faire pour redonner une image innovante à la firme à la virgule.

Alors que sont publiés les résultats trimestriels de Nike, son nouveau CEO Elliott Hill – nommé il y a quelques jours à la place du CEO John Donahoe, parti à la retraite –, a du pain sur la planche. En rappelant ce vétéran qui avait pris ses valises il y a déjà quatre ans, c’est d’ailleurs un peu une opération de football panique à laquelle a procédé la firme fondée par Phil Knight il y a 60 ans.

Les résultats de Nike c’est un peu l’histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Côté positif, le premier équipementier sportif mondial a affiché, à l’issue du premier semestre de son exercice décalé 2024-2025, des résultats meilleurs que prévu. Entre juin et août, Nike a ainsi dégagé un chiffre d’affaires 11,6 milliards de dollars, conforme aux prévisions du consensus des analystes. Mais il a dépassé les attentes de ces derniers en termes de bénéfice net (1,05 milliard, contre 783 millions anticipés) et de bénéfice par action (70 cents contre 52 cents prévus).

Côté négatif, ces résultats sont en net recul par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires a baissé de 10%, le résultat net de 28% et le bénéfice par action de 26%. Avec cette circonstance aggravante que la période couvrait de gros événements sportifs, l’Euro de football et les Jeux Olympiques, ce qui aurait notamment dû doper ses ventes.

Nike a fait plusieurs fois fausse route ces dernières années. Il a n’a ainsi pas vu venir la montée en puissance de marques spécialisées dans le running On et Hoka.

Une de ses missions? Rassurer

Lorsqu’il prendra ses fonctions le 14 octobre prochain, Elliott Hill devra avant tout rassurer les équipes. "Je sais que les choses n'ont pas été faciles", a-t-il écrit, à l’annonce de sa nomination, aux salariés du groupe, leur demandant de "s'unir et d'agir comme dans un état d'urgence".

De fait, Nike a fait plusieurs fois fausse route ces dernières années. Il a n’a ainsi pas vu venir la montée en puissance de marques spécialisées dans le running On et Hoka. Il a aussi privilégié les ventes dans ses propres magasins et sur son site, au détriment des chaînes de magasins de sports multimarques, et doit aussi gérer d’importants stocks.

Diplômé de la Texas Christian University (TCU) et de l'Ohio University, Elliott Hill (60 ans) a commencé sa carrière chez Nike en 1988 comme étudiant en administration sportive. Il s’est ainsi arrangé pour rencontrer Tim Joyce, l'un des principaux dirigeants de l'entreprise, en alors en visite sur son campus. À force d’insister, il finit par y trouver un emploi, mais comme simple manutentionnaire dans un entrepôt.

"J’ai hâte de proposer des produits originaux et innovants qui nous distinguent du reste de l'industrie." Elliott Hill Nouveau CEO de Nike

Cap sur l'innovation

C'est le début d’une longue histoire d’amour avec la firme à la célèbre virgule qui l’amènera à grimper dans la hiérarchie, occupant plusieurs postes de direction en Europe et en Amérique du Nord. Avant de prendre sa retraite en 2020, il était responsable des opérations commerciales et marketing pour Nike et la marque de basket Jordan.