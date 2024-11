Feu d'artifice pour l'action Disney après une activité streaming survoltée

Walt Disney a démarré la séance boursière en fanfare après ses résultats du quatrième trimestre fiscal, légèrement meilleurs que prévus. L'action a ouvert en hausse de plus de 9%, galvanisée par un chiffre d'affaires de 22,57 milliards de dollars (+6%), contre 22,45 milliards de dollars attendus par LSEG.

C'est surtout son activité de streaming qui est en vedette des résultats, propulsée par "Deadpool & Wolverine", qui est devenu le film classé R le plus rentable de tous les temps . Avec "Vice-Versa 2", ils ont injecté 316 millions de dollars supplémentaires dans le segment divertissement, portant le bénéfice total à environ 1,1 milliard de dollars au cours du trimestre. Les abonnés à Disney+ ont eux augmenté de 4,4 millions, soit 4%, pour atteindre 122,7 millions.

Le bilan est plus mitigé pour le segment "expériences", avec une chute de 32% du revenu d'exploitation des parcs internationaux.

Ralentissement dans les parcs d'attraction

Après avoir enregistré son premier profit au troisième trimestre fiscal, la rentabilité du segment streaming s'est renforcée, avec un revenu d'exploitation de 321 millions de dollars ... contre une perte de 387 millions à la même période l'année dernière. Suivant cette trajectoire, Disney prévoit une croissance élevée à un chiffre pour les bénéfices ajustés en 2025, et à deux chiffres pour 2026 et 2027.

Le bilan est par contre plus froid pour le segment "expériences", avec une chute de 32% du revenu d'exploitation des parcs internationaux, à cause d'une baisse de la fréquentation et des dépenses des visiteurs, ainsi que par une hausse des coûts. Cette patate chaude (ou tiède, plutôt) sera transmise au successeur de Bog Iger en 2026, toujours inconnu pour le moment.