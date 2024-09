Le secteur auto plombé en bourse par des "profit warning" en cascade

Les nouveaux avertissements sur résultat lancés par Stellantis et Aston Martin pèsent sur le secteur auto, qui signe en bourse la pire performance sectorielle du jour et de l’année.

L’enchaînement des "profit warning" continue de peser lourdement sur le secteur auto en bourse. Après Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW et Volvo Car, c’est au tour ce lundi de Stellantis et d’Aston Martin de lancer un avertissement sur résultat. Les cours des deux constructeurs chutent lourdement dans la foulée, non sans entrainer l’ensemble du secteur dans leur sillage.