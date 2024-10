Selon Deutsche Bank, les revenus d'ING vont baisser l'année prochaine

C'est la fin d'une histoire d'amour qui a duré plus de huit ans. Pour la première fois depuis 2016, Deutsche Bank n'est plus à l'achat sur l'action ING . Sa recommandation tombe à "conserver", tandis que l'objectif de cours passe de 18,5 à 17 euros. Ce qui implique un potentiel haussier de 5,9% par rapport au cours de mardi soir.

Pour justifier sa décision, l'analyste Benjamin Goy et ses collègues pointent un essoufflement de la dynamique au niveau du compte de résultat et du rendement du capital. La faute aux baisses de taux de la Banque centrale européenne (BCE), qui rongent petit à petit les revenus nets d'intérêt des banques en zone euro. "Une croissance plus forte des volumes de prêts et de dépôts devrait contribuer à atténuer la baisse de la marge sur les dépôts, mais elle est également plus gourmande en capital".