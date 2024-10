Springer Nature signe des débuts remarqués à la Bourse de Francfort

Qui est Springer Nature?

Springer Nature se présente comme le leader mondial de l'édition dans les domaines de la recherche, de la santé et de l'éducation, avec plus de 420.000 articles de recherche publiés en 2023 et 9.000 salariés répartis sur 40 pays. Outre la prestigieuse revue scientifique Nature, son catalogue comprend également le magazine Scientific American, l'une des plus anciennes parutions américaines. La société, qui se dit "bien positionnée sur le marché résilient et en croissance de l'édition de recherche, soutenu par des tendances favorables telles que l'accès ouvert (Open Access) et l'intelligence artificielle (IA)", peut se targuer d'afficher des résultats en croissance. L'année dernière, son chiffre d'affaires a atteint 1,85 milliard d'euros et son bénéfice d'exploitation ajusté 511 millions d'euros, contre respectivement 1,82 milliard et 462 millions d'euros un an plus tôt.