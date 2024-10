Oleg Nodelman entre au conseil d'administration de Galapagos

La biotech bondit en bourse ce lundi après l'annonce de l'entrée au sein de son conseil d'administration de l'investisseur américain, déjà l’un de ses principaux actionnaires.

Galapagos s’illustrait à la Bourse de Bruxelles ce lundi matin. Au sein d’un Bel 20 drapé de rouge, son action se détachait du lot avec un bond de plus de 5% à la mi-journée, suite à l’annonce de l’entrée dans son conseil d’administration de l’investisseur américain Oleg Nodelman, en tant qu'"administrateur non exécutif et non indépendant". Au travers de son fonds EcoR1, ce dernier est progressivement monté au capital de la biotech belgo-néerlandaise depuis février 2022, avec une participation qui atteint aujourd'hui 10,77%.

10,77% Au travers de son fonds EcoR1, Oleg Nodelman détient aujourd'hui 10,77% du capital de Galapagos.

Si son entrée au capital n’avait à l’époque pas suscité de forte réaction en bourse, sa volonté affichée d’influencer la gestion de la société dans un document introduit cet été auprès du gendarme américain des marchés, la SEC, a redonné un coup de fouet à l’action. Après une dégringolade de plus de 40% entre début janvier et son plus bas atteint au mois d’août, elle a regagné plus de 20% depuis lors.

Publicité

Lire aussi Un actionnaire activiste réveille l'action Galapagos

Remise sur les rails

Réputé pour sa capacité à remettre sur les rails les "anges déchus" de la biotech, Oleg Nodelman a déjà fait ses armes au sein de deux autres sociétés du secteur, Prothena et AnaptysBio , toutes deux cotées sur le Nasdaq. Âgé de 47 ans, cet immigré d’origine ukrainienne, arrivé aux États-Unis lorsqu’il était enfant, reprendra chez Galapagos le siège d'administrateur de Dan G. Baker, qui a démissionné dimanche.

"L'arrivée de M. Nodelman marque une étape importante dans les efforts de Galapagos pour renforcer le dialogue avec les actionnaires et poursuivre l'exécution de sa stratégie." Paul Stoffels CEO de Galapagos

"L'arrivée de M. Nodelman marque une étape importante dans les efforts de Galapagos pour renforcer le dialogue avec les actionnaires et poursuivre l'exécution de sa stratégie Forward, Faster, dans le but d'accélérer l'innovation et de créer de la valeur à court et à long terme", a déclaré dans un communiqué le CEO de la biotech, Paul Stoffels.