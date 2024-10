Lotus au record | Avis de broker sur Melexis | Melexis et Immo Moury ex-coupon | Onward Medical bondit (+Briefing)

La prudence reste de mise ce mardi midi sur les marchés européens, dans la perspective de la décision de la BCE sur ses taux plus tard dans la semaine. Wall Street devrait ouvrir en ordre dispersé.

Lotus (+1%) est en tête des hausses au sein du Bel 20 et affiche un nouveau record. Elle est suivie par AB InBev (+0,8%), argenx (+0,7%) et Solvay (+0,5%).

Syensqo (-2,4%) est en queue de peloton. Umicore cède 2,2% et Melexis 2,1%. Cette dernière cote ex-dividende intérimaire.

Hors Bel 20, Sequana s’envole de 28%, tandis qu' Onward Medical bondit de 13%. Notons encore les gains de Biotalys (+2,1%) et d' Agfa-Gevaert (+2%).

Atenor (-5,8%), Hybrid Software (-5,4%) et Unifiedpost (-3,6%) sont à la traîne.

Briefing actions belges

>Argenx annonce la présentation de données cliniques de son pipeline immunologique lors de la réunion annuelle 2024 de l'American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine et des sessions scientifiques de la Myasthenia Gravis Foundation of America, qui se tiendront à Savannah du 15 au 18 octobre 2024. Le communiqué.