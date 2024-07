La Fed devrait préparer le terrain pour une baisse des taux en septembre

Si la banque centrale américaine devrait garder ses taux directeurs inchangés à l’issue de sa réunion, mercredi soir, elle pourrait ouvrir la porte à une baisse dès septembre.

"Réveillez-moi fin septembre", plaisante Ryan Sweet, chef économiste pour Oxford Economics. Cette petite phrase résume bien les attentes du marché en ce qui concerne la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), qui se déroule mardi et mercredi. À l’issue de celle-ci, analystes et investisseurs s’attendent presque unanimement à ce que les membres du FOMC (Federal open market committee), l’organe décisionnel de la Fed, conservent le taux des fonds fédéraux des États-Unis entre 5,25 et 5,50%, soit son plus haut niveau depuis 2001.

"Nous pensons que la Fed restera en attente lors de la réunion du FOMC de juillet, car elle attend des preuves supplémentaires confirmant que l'inflation est sur une trajectoire durable vers 2%", souligne Deutsche Bank. Le broker note toutefois que "le ton général de la réunion, y compris la conférence de presse du président Powell, devrait indiquer qu'une baisse des taux en septembre est une base de référence raisonnable".

Trois baisses en 2024

À l’instar de plusieurs autres stratégistes, Deutsche Bank s’attend, donc, à ce que l’institution américaine utilise le communiqué de mercredi afin de préparer le terrain pour sa première baisse de taux, en septembre, qui pourrait ensuite être suivie par d’autres baisses, en novembre et en décembre. Une opinion devenue majoritaire au sein des marchés, ce qui constitue un beau retournement de situation quand on considère que, lors de sa réunion de juin, la Fed avait publiquement indiqué ne s’attendre qu'à une seule baisse cette année.

"Les données sur l'inflation sont encourageantes [...]. Il est clair que l'économie ralentit. La balance des risques est différente de ce qu'elle était il y a quatre mois. C'est un fait." Nathan Sheets Économiste chez Citi

D'après l'outil FedWatch de CME Group, basé sur les contrats à terme du marché monétaire, il y a près de 90% de chances de voir la banque centrale américaine entamer son assouplissement monétaire en septembre, tandis qu’une grande partie des marchés parient désormais que la Fed n’en restera pas à une seule baisse en 2024.

Il faut dire que la situation économique a bien évolué en l’espace de quelques mois à peine. Ainsi, pour ING, "l'inflation semble mieux se comporter, le taux de chômage est en hausse et il est de plus en plus évident que les dépenses de consommation ralentissent. La Fed s'efforce d'obtenir un 'atterrissage en douceur' et si les données lui permettent de réduire ses taux, nous pensons qu'elle saisira l'occasion qui s'offre à elle."

La banque centrale se retrouve, en effet, quelque peu tiraillée entre ses deux mandats: d’un côté, elle veut faire descendre l’inflation vers son objectif des 2%, mais de l’autre, elle cherche aussi à protéger le marché du travail. Or, l’inflation est tombée à 2,5% en juin, tandis que le taux de chômage a, de son côté, grimpé à 4,1%. "Les données sur l'inflation sont encourageantes [...]. Il est clair que l'économie ralentit. La balance des risques est différente de ce qu'elle était il y a quatre mois. C'est un fait", appuie Nathan Sheets, économiste chez Citi.

Signal clair?

Si les analystes s’accordent, en conséquence, sur une baisse des taux en septembre, ils se demandent si la Fed signalera clairement, dès ce mercredi, qu’une première baisse est proche. Certains n’en sont pas convaincus et voient plutôt de légères modifications au ton du communiqué, qui devrait davantage mettre en exergue le ralentissement de l'inflation et les risques liés au double mandat de la Fed.

Deutsche Bank, comme d’autres stratégistes, pointe ensuite le colloque de Jackson Hole, qui se tient en août. Selon les analystes, la Fed pourrait profiter de l’événement pour fournir plus d’indications quant à l’assouplissement de sa politique monétaire, mais aussi pour actualiser ses attentes en matière d’inflation et de croissance pour l’économie.

"Les chiffres du PIB du deuxième trimestre étaient probablement 'trop décents' pour que le FOMC passe en mode d'urgence." Gilles Moëc Analyste chez Axa Group

"Fissures"

Rares sont les voix qui s’élèvent pour demander un assouplissement dès mercredi. C’est notamment le cas de Bill Dudley, ancien président de Fed de New York. Ce dernier note que les signes d'atterrissage de l'économie américaine s’accumulent, alors que, dans le même temps, des "fissures" commencent à apparaître, en particulier dans la capacité de dépense des ménages à faibles revenus.

Si Gilles Moëc, de chez Axa Group, entend les points soulevés par Bill Dudley, l’analyste doute que cela suffise à justifier un assouplissement dès juillet, la faute à une économie qui demeure, malgré tout, solide outre-Atlantique: "Les chiffres du PIB du deuxième trimestre étaient probablement 'trop décents' pour que le FOMC passe en mode d'urgence."