Jusqu'où s'élèvera la note de Spotify en bourse après ses résultats?

Spotify est au rapport ce mardi. L'action du géant du streaming musical, en hausse de plus de 110% depuis le début d'année, peut-elle encore s'envoler vers d'autres cieux?

L'action Spotify atteindra-t-elle un nouveau record après ses résultats (après-bourse) ce mardi? Après avoir franchi pour la première fois le cap des 400 dollars la semaine dernière, le titre pourrait bien flamber plus fort encore, à en croire les prévisions des analystes.

Ce qui rend l’enthousiasme palpable, c’est le virage stratégique opéré par le géant du streaming: en 2024, Spotify a mis la rentabilité sur un piédestal. Fini les dépenses effrénées pour acquérir des contenus et des entreprises à tout-va. Sous la houlette de son CEO Daniel Ek, appuyé par un nouveau directeur financier, l’entreprise a musclé sa discipline budgétaire, promettant un focus sur la profitabilité avant tout.

Une transformation qui a relancé la croissance. Si la trajectoire de 2023, marquée par un passage de la zone des 100 dollars vers de nouveaux sommets, se confirme, les investisseurs pourraient voir en Spotify l’une des plus belles histoires de rebond de ces dernières années. Depuis début 2024, l'action est en hausse de plus de 110%, contre 25% pour l'indice S&P 500. Sa capitalisation boursière avoisine les 80 milliards de dollars, soit plus de 30 milliards de plus que Universal Musical Group .

C'est dans ce contexte que les analystes prévoient que les revenus du troisième trimestre de Spotify dépasseront légèrement ses propres prévisions, pour atteindre 4,04 milliards d’euros. Ils anticipent également une augmentation régulière des utilisateurs actifs mensuels, atteignant 639 millions.

Pour les plus optimistes, le meilleur reste même à venir. L’analyste Travis Hoium prédit ainsi que Spotify pourrait "battre le marché sur les cinq prochaines années" avec un potentiel de croissance multiplié par dix. "Avec la publicité, la montée en puissance des podcasts, et l’extension vidéo, Spotify pourrait enregistrer une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires, tout en élargissant ses marges", souligne-t-il. KeyBanc prévoit, de son côté, que le bénéfice opérationnel de Spotify atteindra 2,4 milliards d’euros en 2025 et 3,2 milliards d’euros en 2026, des chiffres supérieurs aux estimations du consensus.

Morgan Stanley place désormais la barre à 430 dollars pour l’action Spotify, tandis que Deutsche Bank vise 440 dollars, misant sur des gains d’abonnés et des hausses tarifaires dans les marchés émergents. KeyBanc Capital Markets frappe encore plus fort en fixant son objectif de prix à 490 dollars. 29 brokers sur 44 sont à l'achat, et neuf sur "conserver", avec un prix cible de 413,5 dollars.