Retraite anticipée: pourquoi avoir commencé à travailler après un 1ᵉʳ septembre peut vous coûter un an

Pour la pension légale d’un salarié, on comptabilisera une année de carrière s’il a travaillé au moins un tiers de temps plein durant l’année civile (312 jours ouvrables: 52 semaines x 6 jours, dimanche non pris en compte), soit 104 jours. C’est l’équivalent de quatre mois.

Date charnière du 1ᵉʳ septembre

En pratique, la date charnière est le 1 er septembre , puisqu’ il reste alors quatre mois jusqu’à la fin de l’année . Si Julien, 22 ans, commence à travailler un 10 septembre, cette année ne comptera pas comme année de carrière. Si plus tard, il souhaite prendre sa pension anticipée, il doit savoir qu’il n’atteindra ses 42 années de carrière qu’un an plus tard que son ami qui a commencé à travailler le 23 août.

Du changement dans la note de Bart De Wever

Même si la proposition prévoit des mesures transitoires pour les travailleurs plus âgés, ceux qui ont commencé à travailler entre un 1ᵉʳ juillet et un 1ᵉʳ septembre – à l'exception des jeunes de 18 à 21 ans – devront soudain travailler un an de plus pour pouvoir prétendre à une retraite statutaire anticipée.