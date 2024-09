Pourquoi l'achat scindé peut-il devenir encore plus avantageux?

In fine, les parents financent ainsi la totalité du projet et à leur décès, les enfants deviennent automatiquement pleins propriétaires, sans devoir payer des droits de succession.

L’opération peut se révéler encore plus avantageuse depuis la publication, début juillet, des nouvelles tables de conversion de l’usufruit, qui ont fait bondir la valeur de celui-ci. Ce qui, par effet retour, diminue celle de la nue-propriété.

"La table légale peut être utilisée toutes les fois où les parties sont libres de déterminer la valeur de l’usufruit selon la formule de leur choix et où il serait opportun de valoriser l’usufruit à la hausse ", rappelle Bastiano Ranalli, avocat spécialiste en droit fiscal et patrimonial (Thalès).

Précisément, cela s'avère intéressant dans le cas d'un achat scindé puisque "cela signifie que la part des enfants (nue-propriété, NDLR) sera moins élevée . Le montant des liquidités dont les parents devront leur faire donation sera plus faible , ce qui réduira du coup les droits de donation à payer (3% à Bruxelles et en Flandre, 3,3% en Wallonie)", explique l'avocat.

" Pour le calcul de la valeur de l’usufruit des parents, on se base sur celle du plus jeune des deux" , explique le notaire Renaud Grégoire.

Alice (56 ans) et Stéphane (62 ans) qui habitent à Waterloo, acquièrent une résidence secondaire en Espagne avec leurs enfants, dans le cadre d’un achat scindé. La maison vaut 500.000 euros.

Les règles à respecter pour éviter la requalification en abus fiscal

Il faut toutefois y mettre les formes. Si, quelle que soit la Région, la donation ne requiert aucune formalité particulière et ne doit pas forcément être enregistrée, le moment auquel elle intervient est par contre crucial pour éviter une requalification de l’opération en abus fiscal.

En Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale, la donation de l’argent qui permettra aux enfants d’acquérir la nue-propriété doit être antérieure à l’achat scindé. Et si, comme c’est de coutume , une avance est payée avant le compromis , la donation de la valeur de la totalité de la nue-propriété doit intervenir avant la signature du compromis.

Les règles sont plus souples en Flandre où le fisc exige uniquement que la donation précède l’acte authentique (et non pas le compromis).