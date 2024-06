L'indemnité de télétravail relevée à 154,7 euros par mois

L’indemnité de télétravail – aussi appelée indemnité de bureau, destinée à couvrir les dépenses encourues par les travailleurs et qui sont à charge de l'employeur, est passée à 154,74 euros par mois le 1er juin 2024 .

Depuis le 1ᵉʳ mars 2021, les règles d’octroi des indemnités pour le télétravail sont les identiques pour le fisc et l’ONSS. Si vous respectez certaines conditions, l'indemnité est donc exempte d'impôt et de cotisations sociales.

Seule l’indemnité forfaitaire de télétravail est exonérée

De quoi parle-t-on? Pour rappel, le fisc et l'ONSS acceptent que l’employeur accorde aux travailleurs qui télétravaillent de manière structurelle et régulière une indemnité forfaitaire de bureau de maximum 151,7 euros par mois.

Cette indemnité est exonérée de précompte professionnel et de cotisations de sécurité sociale .

L’employeur n’est pas obligé d’accorder cette indemnité et il peut aussi octroyer un montant moins élevé .

Qu’est-ce que le "télétravail structurel et régulier"

Aux yeux du fisc et de l’ONSS, le télétravail est structurel et régulier si le travailleur preste l’équivalent d’un jour ouvrable par semaine à domicile, sur une base mensuelle. Les vacances annuelles n’affectent pas l’évaluation de la condition de télétravail structurel et régulier