La possibilité de travailler à distance est devenue une exigence pour de nombreux candidats et collaborateurs. Le télétravail est ainsi devenu un réel atout pour les entreprises qui cherchent à attirer et fidéliser des travailleurs dans le contexte de pénuries de talents.

Et pour ceux qui ont la chance de télétravailler, cette solution est devenue si simple et ancrée dans les habitudes qu’ils sont tentés de la décliner sous différentes formes, comme si cela allait de soi. En prenant au passage quelques libertés avec les horaires et contraintes du boulot.

Tout n’est cependant pas permis. Et le télétravail n’est pas un acquis. À l’entame des grandes vacances, il est bon de rappeler qu’il existe des règles strictes et conditions à respecter pour rester dans la légalité et éviter des soucis.

Peut-on télétravailler depuis sa résidence secondaire?

Vous pouvez télétravailler dans un autre lieu que votre domicile: dans votre résidence secondaire et même dans un lieu de villégiature à l’étranger. Mais il faut en avertir votre patron au préalable et obtenir son feu vert. "À défaut, on considèrera que le lieu d’exécution du télétravail est le domicile du travailleur", explique Partena Professional.

"Si vous travaillez depuis votre appartement sur la Côte belge ou dans une résidence touristique d’une autre région, il est important que vous le signaliez à votre employeur, par exemple pour l’assurance accidents du travail", précise Kathleen Jacobs (SD Worx).

À l'étranger aussi?

Une fois que vous franchissez la frontière avec votre PC portable, ce sont d’autres règles et implications qui entrent en jeu! Lorsque le travailleur preste en partie son contrat à l’étranger, on est en effet dans le cadre d’un détachement.

Pour éviter les problèmes, les spécialistes conseillent aux employeurs d'adopter un dispositif adapté. Le plus simple est de prévoir un avenant au contrat de travail qui fixe la période, le lieu et des heures de disponibilité, ainsi que le nombre maximum d’heures prestées (183, pour des raisons fiscales) et l’éventuel dispositif de contrôle.

Le télétravailleur pourrait en effet devoir payer ses impôts et cotisations sociales dans le pays où il travaille. Ce sera cependant rarement le cas lorsqu’il s’agit d’un court séjour, durant les vacances.

Pour éviter des conséquences indésirables en termes de (para)fiscalité, "il faudra s’informer en fonction du pays de destination, respecter le cas échéant des conditions strictes et/ou accomplir des formalités préalables. La concertation entre le travailleur et l’employeur est indispensable", insiste Partena Professional.

Qu'est-ce que le workation? Le workation, contraction de "work" et de "vacation", désigne une variante du télétravail, lorsqu’il est combiné à des vacances. Cette année, 24% des Belges actifs seront adeptes du workation, selon le baromètre des vacances d’Europ Assistance. Concrètement, 36% travailleront encore un peu sur leur lieu de vacances avant de fermer leur PC, 36% se connecteront à la fin des vacances pour préparer leur retour au boulot, tandis que 31% travailleront en même temps qu’ils profitent de leurs vacances. "Le workation dans les pays voisins ou, plus largement, dans l’UE, doit prévoir une limitation du nombre de jours par an et une adaptation de l’assurance contre les accidents du travail. Mais il en va tout autrement si vous travaillez depuis le Royaume-Uni, la Suisse ou le continent américain. Les formalités diffèrent d’un pays à l’autre", ajoute Jo Lavrysen, spécialiste de l’emploi international chez SD. Publicité

Avec quel équipement?

SI vous télétravaillez à l’étranger, vous devez avoir le même équipement que celui que vous utilisez à domicile, et surtout, vous assurez que votre connexion internet est stable, de qualité et sécurisée.

Pouvez-vous adapter votre horaire?

Vous devez vous tenir à l’horaire que vous prestez lorsque vous êtes à domicile et être joignable durant les heures de travail habituelles, même si vous pouvez prendre quelques libertés inhérentes au télétravail.

Il faut que les habitudes locales et le décalage horaire soient compatibles avec le fonctionnement et les besoins de l’entreprise. "En cas de décalage horaire, une concertation préalable avec l’employeur est essentielle", souligne Partena Professional.

Que se passe-t-il en cas d'accident?

Un accident qui surviendrait durant du télétravail sur un lieu de villégiature sera considéré comme un accident du travail, uniquement si certaines conditions sont remplies. "L’employeur et le travailleur doivent conclure un accord écrit qui mentionne le lieu de télétravail et la période durant lequel le télétravail peut être exécuté", explique Partena Professional.

Ainsi, par exemple, si le travailleur chute dans les escaliers du gîte qu’il a loué dans les Ardennes, durant la matinée d’une journée de travail, et si l’écrit mentionne le gîte comme lieu de télétravail, et le matin comme période de travail, cela sera présumé être un accident du travail.

"Le travailleur doit être bien conscient qu’en l’absence d’un écrit, il risque de devoir prouver qu’il s’agit bien d’un accident du travail", précise le secrétariat social. Si vous êtes tombé sur la digue en Espagne, sans preuve, l’assureur risque de classer le dossier…

Remboursement de frais forfaitaires

Dans le cadre du télétravail, l’ONSS admet le remboursement de certains frais forfaitaires, mais cela ne s’applique pas au télétravail à l’étranger. "Un employeur pourrait par contre indemniser un salarié qui travaille sur son lieu de vacances, via les indemnités forfaitaires pour les déplacements professionnels à l’étranger", note Acerta.

Votre employeur peut-il vous surveiller?

Si la majorité des collaborateurs qui ont la possibilité de télétravailler disent qu’ils sont plus productifs qu’au bureau, il n’est pas toujours simple pour les patrons de s’en assurer.

Et il arrive apparemment que certains abusent et pensent passer sous les radars, au besoin en simulant leur présence derrière l’écran. Une grande banque américaine a licencié récemment une douzaine d’employés qui faisaient semblant de télétravailler grâce à une "mouse jiggler", un outil qui permet d’activer automatiquement la souris ou de simuler l’activité d’un clavier.

"Avec le recours accru au télétravail depuis quelques années et, singulièrement, au télétravail depuis un lieu de villégiature ou une seconde résidence, certains employeurs recherchent de nouvelles méthodes de contrôle du travail." Nicolas Tancredi Avocat associé-Partner au cabinet DWMC

Bien sûr, il s’agit là de cas extrêmes. Il n’empêche, pour l'employeur, le contrôle des collaborateurs en télétravail est devenu une préoccupation légitime. "Avec le recours accru au télétravail et, singulièrement, au télétravail depuis un lieu de villégiature ou une seconde résidence, certains employeurs recherchent de nouvelles méthodes de contrôle", reconnaît Nicolas Tancredi, spécialiste en droit du travail, avocat associé-Partner au cabinet DWMC.

Il y a la manière "soft". L’employeur averti privilégiera, par exemple, les contacts réguliers et informels avec les télétravailleurs pour s’assurer de leur bien-être (éviter un sentiment d’isolement) et de la correcte exécution du travail. Des directives internes peuvent également spécifiant les horaires durant lesquels le télétravailleur doit être disponible et les moyens de télécommunication à utiliser.

"La protection de données sensibles ou la sécurisation des réseaux de l’entreprise peut évidemment justifier le blocage de l’accès à certains sites, jeux en ligne ou réseaux sociaux ou l’interdiction de l’usage de matériel non autorisé pour des raisons non professionnelles (clé USB, disque dur externe PC portable personnel, accès à internet dans des lieux publics ou non-sécurisés)", ajoute l’avocat.

"Différentes sources de droit encadrent l'usage des nouvelles technolgies (logiciels de surveillance), en particulier dans le cadre de la relation de travail." Nicolas Tancredi Avocat associé-Partener au cabinet DWMC

Des solutions technologiques poussées sont parfois utilisées pour évaluer l’efficacité du travail, mais à ce stade, ces pratiques restent malgré tout relativement marginales.

"Les fonctionnalités de certains logiciels de surveillance paraissent particulièrement intrusives pour le télétravailleur (captures d’écran régulières, traque de données GPS, surveillance de l’usage d’internet (sites et applications visités), suivi des heures de connexion, des documents et fichiers partagés, surveillance et enregistrement des frappes sur le clavier et des clics de souris", détaille Me Tancredi.

Différentes sources de droit encadrent évidemment l’usage de ces nouvelles technologies, en particulier dans le cadre de la relation de travail.

La réglementation relative au secret des télécoms prévoit que nul ne peut prendre connaissance d’une télécommunication (étendue aux courriels, navigateurs internet, outils de messagerie internes ou externes) à laquelle il n’est pas partie sans le consentement de toutes les parties.

(étendue aux courriels, navigateurs internet, outils de messagerie internes ou externes) La RGPD impose des obligations de finalité, de proportionnalité et de transparence et interdit d’assurer des contrôles permanents ou invasifs .

impose des et d’assurer des . En vertu de la CCT 81, le contrôle de données de communication électronique doit répondre aux principes de finalité (il n’est autorisé que lorsque certaines finalités précises sont reconnues), de proportionnalité (il ne peut entraîner une ingérence dans la vie privée du travailleur ou, si ingérence il y a, elle doit être réduite au minimum), de transparence (l’employeur doit informer les travailleurs ainsi que leurs représentants de tous les aspects du contrôle) et d’individualisation.