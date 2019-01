La branche 21 reste une alternative crédible

Avantage fiscal et rendement

Les produits de branche 21 peuvent également constituer une option intéressante pour eux qui n’ont plus ou pas de crédit hypothécaire à déclarer. Ils peuvent en effet profiter de l’avantage fiscal de 30% sur les versements effectués dans le cadre de l’épargne à long terme, jusqu’à un plafond de 2.350 euros.



A titre d’exemple, les produits distribués par les courtiers et agences Fintro (Top Rendement), par BNP Paribas Fortis (Pension Invest Plan) et bpost banque (Post Optima PENSION), qui peuvent être souscrits à la fois dans le cadre du régime fiscal de l’épargne-pension et de l’épargne à long terme affichent un rendement brut global de 2,10% (frais et taxes non inclus).