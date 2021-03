Climat: passer des objectifs à la dynamique

L'Europe a passé un cap politique clé en se fixant l'ambition de devenir climatiquement neutre d'ici trente ans – ce que la présidente de la Commission européenne avait appelé le moment "Man to the Moon" . Mais les plans de la fusée qui doit nous mener à cette prouesse sont loin d’être tracés.

Mardi, les syndicats, ONG et autres associations réunies au sein de la Coalition Climat ont mis sur la table un catalogue d’ambitions pour un "Green New Deal" belge. On y retrouve beaucoup d'objectifs chiffrés qui nous touchent tous: disparition des chaudières à gaz et fin des voitures à combustibles fossiles vers 2030, bâtiments publics entièrement passifs dix ans plus tard, diminution de 60% des têtes de bétail en Belgique d'ici 2050... Autant de mutations profondes qui demandent des financements considérables – auxquels le plan de relance européen ne répond qu’à la marge.