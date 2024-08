Dans quel monde la Big Tech nous mène-t-elle?

Certaines personnalités influentes de la Silicon Valley affirment de plus en plus leurs convictions politiques. Pas pour le meilleur.

Elon Musk n’est que le visage le plus connu d’une frange politisée de la Big Tech. Son comparse Peter Thiel, fondateur de PayPal, les milliardaires Marc Andreessen et Ben Horowitz, financiers incontournables de la Silicon Valley, tout comme le sont Doug Leone et Shaun Maquire de Sequoia et le venture capitalist David Sacks, tous partisans de Donald Trump qui se réjouissent de la nomination de J. D. Vance, l’un des leurs, comme colistier du candidat républicain.