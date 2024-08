Défense: avons-nous les moyens de nos ambitions?

Le chiffre est colossal: 11 milliards d'euros. C'est le montant des dépenses engagées par la Belgique pour rééquiper nos forces militaires d’ici 2030 . Et pourtant, il est insuffisant, alors que le gouvernement sortant a répété nos engagements vis-à-vis de l’Otan . Avec, en ligne de mire, la fameuse barre des 2% de PIB à atteindre annuellement d’ici 2035 , contre 1,24% cette année.

On peut jouer les gros bras, encore faut-il avoir les moyens de ses ambitions . Or le chemin que notre pays a emprunté pour y arriver est loin d’être une promenade de santé .

D’abord parce que l’argent est le nerf de la guerre . Et c’est loin d’être une lapalissade en Belgique: obligé de digérer des années dispendieuses, le gouvernement Arizona en formation hoquète déjà sur la manière de trouver 28 milliards d’euros d’économies sur la législature qu’il tente d’entamer.

Autant dire que les moyens supplémentaires, il faudra aller les grappiller ailleurs. 2% du PIB, c’est plus de 11 milliards d’euros à mobiliser chaque année, soit près de 5 milliards de plus qu'aujourd'hui. Or, bien que personne autour de la table ne remette en doute cet objectif, rien n’indique pour l’heure que les discussions de l’Arizona prennent bien en compte la hauteur du défi.