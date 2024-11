Édito | Climat: attention à la marche!

La conférence climatique de Bakou s’est ouverte sous de mauvais auspices. Au cœur d’une décennie critique pour limiter l’ampleur du réchauffement climatique, on aurait difficilement pu imaginer pire signal que l’élection d’un président climatosceptique à la tête de la première économie du monde. Alors que l'année 2024 est partie pour être la plus chaude jamais enregistrée, alors que l’humanité subit des événements climatiques extrêmes toujours plus fréquents, l’Amérique scande "Drill baby, drill!" Et que lui répond-on?