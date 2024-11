Edito | COP29: combler le trou dans la couche d’oseille

Ce plancher de 300 milliards à partir de 2035 succède à celui de 100 milliards de dollars promis en 2009: si l’on tient compte de l’inflation entre les deux dates, l’effort réel supplémentaire est de quelques dizaines de milliards. Prétendre, comme on l'entend beaucoup, qu’il s’agit d’un "triplement" du montant, est fallacieux. À plus forte raison que cet accord élargit de facto le groupe des contributeurs. Les pays dits développés s'engagent à prendre la tête de la mobilisation, mais on comptabilisera aussi dans ces 300 milliards l'argent des banques multilatérales de développement, et donc, indirectement, des pays émergents qui y sont actionnaires.