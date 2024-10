Édito | L’UE doit gagner la nouvelle guerre froide

Géorgie, Moldavie, Serbie… : le conflit entr e l’Europe et la Russie est de plus en plus visible en Europe de l’Est. Tous ces pays ont en point commun d’être candidat à l’adhésion à l’UE , tout en étant s oumis à de fortes ingérences russes .

Notre modèle de société est en danger

L’UE doit gagner cette bataille protéiforme , car l’enjeu est existentiel. Il ne s’agit pas seulement d’intérêts économiques ou géopolitiques. Il y va de notre fonctionnement démocratique et de nos valeurs . Sans cela, un rideau de fer d’un nouveau genre va diviser durablement l’Europe. Et notre modèle de société est en danger.

À l’est, l’UE doit mener un exercice d’équilibrisme permanent . Exemple en Géorgie. Il est nécessaire de poser des limites claires pour éviter les dérives. Il faut un soutien sans faille aux forces politiques et civiles démocratiques. En même temps, des sanctions mal calibrées risquent de pousser davantage les plus réfractaires à l’Europe dans les bras de Moscou. Terrible dilemme.

Un défi pour la nouvelle Commission européenne

Autre exemple positif, quoiqu’encore timoré: dans les Balkans, pour lutter contre les influences de la Russie et de la Chine, l’UE a mis sur la table six milliards d’euros, mariant la carotte (intégration au marché unique, augmentation de l’assistance financière…) et le bâton (des conditions strictes de réformes et de conformité avec la politique étrangère et de sécurité commune).