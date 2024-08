Directrice du bureau de Paris du German Marshall Fund of the United States, un think tank de promotion des liens transatlantiques créé par l'Allemagne en 1972, la politologue Alexandra de Hoop Scheffer estime que le renforcement de la défense européenne est plus nécessaire que jamais pour compenser l'érosion du soutien américain à l'Ukraine et l'exposition européenne à la menace russe.