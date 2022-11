Économiste et maîtresse de conférences au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Clotilde Champeyrache est spécialiste de la mafia et ses thèmes de recherche se concentrent autour des enjeux et évolutions de l’économie illicite. Elle fait le point sur la montée de la violence et du crime organisé dans le nord de l’Europe, en Belgique et aux Pays-Bas.