L’ennemi et l’adversaire

Dans un régime tyrannique, tout opposant à un tyran est son ennemi. A contrario, la démocratie se nourrit de l’adversité entre des idées et des personnes.

"Je ne confonds pas mes adversaires politiques avec les ennemis de la République". Cette phrase a été prononcée au début de l’été par une jeune candidate centriste française (Albane Branlant, 27 ans), après avoir été battue aux élections législatives. Elle m’a interpelé. En quoi «ennemi» et «adversaire» ne sont-ils pas synonymes? Et pourquoi serait-ce si important de ne pas les confondre? Cette question m’a trotté dans la tête pendant l’été, alors qu’on a tant parlé de performances olympiques.

«Adversaire» et «ennemi» sont deux termes qui désignent l’Autre, dans le champ de la confrontation ou de l’opposition. L’adversaire, étymologiquement, c’est «celui qui est tourné vers moi». L’ennemi, dans son origine latine, désigne «celui qui ne saurait être mon ami», parce qu’il cherche à nuire ou à détruire, parce qu’il me veut du mal.

Les deux termes ne signifient pas exactement la même chose: un adversaire peut être un ami, un ennemi jamais.

Les deux termes ne signifient donc pas exactement la même chose: un adversaire peut être un ami, un ennemi jamais. Le sport illustre à merveille cette distinction. En Grèce Antique, les Jeux olympiques étaient une trêve pendant laquelle le combat guerrier devenait sportif. L’ennemi se faisait adversaire, le temps des compétitions à Olympie. Et hier comme aujourd’hui, il n’y a pas de grand champion sans grand adversaire. Nafi Thiam a été grandiose aux Jeux de Paris, parce que son adversaire Katarina Johnson-Thompson l’a poussée dans ses retranchements. Lorsque le perchiste Mondo Duplantis a battu le record du monde, ses adversaires l’encourageaient au bord de la piste. Quant au marathonien belge Bachir Abdi, sa médaille d’argent n’est que plus belle du fait que son adversaire Tamirat Tola a battu le record olympique ce jour-là.

Est-ce à dire qu’il n’y a pas d’ennemi en sport? Si, le dopage par exemple. Remco Evenepoel pourrait légitimement considérer qu’un cycliste dopé n’est pas qu’un simple adversaire au milieu du peloton.

Mais alors, pourquoi est-il si important de distinguer adversaire et ennemi?

Dans un régime tyrannique, la question ne se pose pas. Tout opposant à un tyran est son ennemi. Poutine n’a pas d’adversaire; toute personne menaçant son pouvoir est un ennemi qui doit mourir (Navalny ou Prigogine l’ont appris à leurs dépens).

Un politique ou un manager qui confond adversaire et ennemi en vient nécessairement à désigner des ennemis partout; c’est un tyran en devenir.

A contrario, la démocratie se nourrit de l’adversité entre des idées, des propositions et des personnes. Il en va de même dans le champ des organisations économiques et sociales. Vos concurrents vous obligent à être meilleur, que vous travailliez dans une startup ou un hôpital, dans une banque ou une université; ce sont des adversaires auquel se mesurer, non pas des ennemis à abattre.

Un politique ou un manager qui confond adversaire et ennemi en vient nécessairement à désigner des ennemis partout; c’est un tyran en devenir. Voilà ce qui rend Trump si dangereux. Être parcimonieux dans le choix de ses ennemis, c’est aussi une question de santé mentale; on devient fou quand on pense ne pouvoir faire confiance à personne, quand on voit une menace en chacune et chacun.

Pour autant, cela ne veut pas dire qu’on n’a pas d’ennemis en démocratie ou en entreprise. Au contraire, il faut oser nommer ceux qui menacent notre survie même. Par contre, se tromper d’ennemi constitue une faute très lourde, puisqu’on ne peut se permettre d’en avoir beaucoup.

La question: «qui est aujourd’hui notre ennemi?» me paraît donc absolument pertinente. Chacun aura sa propre réponse à cette question, au sein de son organisation et dans l’espace public. Pour ma part, j’estime que les ennemis de nos démocraties sont ceux prêts à répandre le sang pour en prendre le contrôle. Oui, le régime de Poutine est notre ennemi, et non un simple adversaire. Et, oui, le fondamentalisme islamiste est notre ennemi, qu’il sévisse à Kaboul, à Solingen (où un attentat revendiqué par l’EI a encore eu lieu il y a quelques jours) ou à Bruxelles.