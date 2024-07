Michael Kazin: "Les Américains ne croient plus en Biden"...

Beaucoup de politiques mises en place pendant le mandat de Joe Biden ont été une réussite et ont été populaires, mais les Américains ne croient tout simplement plus qu'il puisse assumer cette fonction, du fait de son âge et de sa santé.

À quelques mois de l'élection présidentielle américaine, les doutes sur la capacité de Joe Biden à assumer un second mandat sont plus prégnants que jamais. Les sondages à l'égard du camp démocrate ont nettement baissé depuis son débat calamiteux face à Donald Trump, fin juin. Face au spectre du retour au pouvoir du candidat républicain, pourquoi le Parti démocrate est-il aussi impuissant face à la volonté d'un seul homme de ne pas céder la place à un candidat plus crédible? L'historien américain Michael Kazin, auteur d'un récent ouvrage sur les campagnes électorales du parti démocrate et, par ailleurs, spécialiste du populisme américain, livre quelques éléments de réponse sur cette catastrophe démocratique anticipée de longue date.

Vue de l'étranger, la passivité du parti démocrate face à un candidat promis à la défaite interpelle. Comment l'expliquez-vous?

Je ne pense pas que le parti démocrate soit si passif. Il est très difficile de pousser vers la sortie un président sortant qui présente un assez bon bilan. Par ailleurs, Joe Biden a une volonté personnelle forte de faire perdre Trump, sachant qu'il ne le considère pas comme un opposant normal, mais comme un danger pour la démocratie. Il considère qu'éviter pareille issue est une responsabilité personnelle. À la différence de nombreux autres pays, le candidat à la présidence des États-Unis n'est pas désigné par les leaders du parti, mais par des primaires. Celles-ci ont déjà eu lieu et Biden les a aisément remportées. Légalement, les leaders du parti n'ont aucun recours. La seule chose qu'ils peuvent faire est d'essayer de le convaincre de ne pas se représenter, mais seul Biden peut désormais en décider.

Au moment de sa désignation comme vice-présidente en 2020, Kamala Harris était vue comme la potentielle candidate en 2024, à la suite de Joe Biden. Pourquoi ne s'est-elle pas imposée?

Kamala Harris n'est pas plus populaire que Joe Biden. Elle a été choisie comme vice-présidente il y a quatre ans, davantage en raison de son identité en tant que femme, en tant que personne à moitié afro-américaine et à moitié indienne, parce qu'elle était considérée comme quelqu'un qui pouvait gagner un État clé.

"Le problème avec Biden, ce n'est pas qu'il est démocrate, c'est qu'il est... Biden." Michael Kazin Historien américain

Historiquement, les vice-présidents ont souvent été nommés parce qu'ils pouvaient gagner un électorat clé, un État clé ou une région clé. Mike Pence, par exemple, a été nommé par les républicains en 2016 parce qu'il était très proche de la communauté protestante évangélique, qui constitue une base électorale forte du parti républicain. Kamal Harris a été nommée parce qu'elle pouvait gagner la confiance des femmes blanches en général et des femmes progressistes de couleur en particulier. Mais si Biden devait se retirer, elle serait probablement désignée candidate.

S'il perd les prochaines élections contre Donald Trump, le bilan de Joe Biden, qui est plutôt bon à plusieurs égards, sera-t-il malgré tout être considéré comme un échec monumental?

Le problème avec Biden, ce n'est pas qu'il est démocrate, c'est qu'il est... Biden. Cela s'est vu lors du fameux débat avec Trump, qui a été désespérant pour les démocrates. Beaucoup de politiques mises en place pendant son mandat ont été une réussite et ont été populaires, mais la façon dont il les a défendues, en hésitant, en bafouillant, était terrible. Ses choix pour la protection de l'enfance ont été populaires, la réduction du coût de l'insuline et d'autres médicaments sur ordonnance a été appréciée, et la plupart des électeurs estiment qu'il y a une crise climatique et que le gouvernement doit agir. L'émergence de syndicats dans certains métiers liés au numérique est également vue comme une évolution positive. Il a été très progressif et les Américains ont adhéré à sa politique. Mais ils ne croient tout simplement plus qu'il puisse assumer cette fonction, du fait de son âge et de sa santé.

Historiquement, quelles ont été les recettes politiques les plus efficaces des démocrates pour remporter les élections?

Ils ont historiquement mis en avant une vision plus égalitaire et plus juste de l'économie, pour une majorité d'Américains. Ils ont plus ou moins réussi à appliquer leurs promesses et ont parfois remporté des élections uniquement grâce au mauvais bilan des Républicains en la matière. Sous Biden, les démocrates ont essayé de mettre en place ce que j'appelle un capitalisme moral. Ils n'y sont pas toujours parvenus de façon claire et cohérente, mais les intentions étaient là. Des candidats plus convaincants ont par le passé réussi à porter ces idées, comme John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson ou Barack Obama.

"La priorité des Américains n'est pas tant de savoir comment évolue le pays au niveau macro-économique que de savoir où ils situent leur propre propre niveau de vie, comment le gouvernement les aide ou ne les aide pas, ou comment les riches bénéficient de choses qu'ils ne méritent pas." Michael Kazin

Les démocrates réussissent aussi toujours mieux leur campagne présidentielle lorsqu'ils peuvent s'appuyer sur des mouvements de fond de la société. Mais ce type de mouvements s'est affaibli et est moins puissant que par le passé. Seulement 10% des travailleurs sont syndiqués. Les messages de campagne ne peuvent pas seulement être affirmés à la télévision, dans les journaux ou sur internet, de haut en bas. Les mouvements populaires doivent prendre le relais. Mais ils ne le font plus autant qu'avant. Aujourd'hui, les mouvements de ce type sont avant tout culturels, par exemple, les mouvements liés au droit à l'avortement ou aux droits LGBT, ou à la défense de l'environnement. Ils sont importants, mais en termes purement électoraux, ils n'ont pas la même portée que ceux liés à la classe moyenne qui constitue encore la majorité des Américains.

La notion d'égalitarisme économique et culturel fait-elle encore sens pour les Américains?

La priorité des Américains n'est pas tant de savoir comment évolue le pays au niveau macro-économique que de savoir où ils situent leur propre propre niveau de vie, comment le gouvernement les aide ou ne les aide pas, ou comment les riches bénéficient de choses qu'ils ne méritent pas. Les Américains veulent que leur gouvernement partage leurs valeurs culturelles. C'est évidemment chose compliquée, car ils sont divisés à cet égard. La plupart des Américains sont d'ailleurs opposés aux élites culturelles.

Le parti démocrate a beaucoup évolué au cours des cinquante dernières années, au point d'être souvent perçu comme le parti des élites, et non plus du peuple...

Ce n'est certainement pas le parti des élites économiques, car si c'était le cas, il n'aurait jamais gagné les élections. Mais il devient de plus en plus le parti des diplômés, qui représentent environ 35 à 40% de la population, avec parmi eux beaucoup d'Américains d'origine hispanique, africaine ou asiatique. Jusque dans la première décennie des années 2000, les démocrates remportaient toujours la majorité des votes de la moitié la moins favorisée de la population sur le plan économique, et cela n'est plus le cas. Les démocrates gagnent désormais des voix dans les communautés plus riches et en perdent dans les communautés pauvres, qu'elles soient blanches, noires ou hispaniques. Il s'agit donc d'un parti de l'élite cosmopolite et d'une majorité de personnes non blanches.

"Le populisme a toujours été au cœur de l'histoire des États-Unis. Les principes fondateurs de l'Amérique sont, dans une certaine mesure, très favorables au populisme." Michael Kazin

Le parti démocrate a donc un problème. Et ce problème n'est pas seulement dû au fait que les politiques démocrates ont changé sous Bill Clinton et Barack Obama. C'est aussi parce que les mouvements et organisations partant de la base — en particulier le mouvement syndical qui avait l'habitude de soutenir les démocrates — ont décliné, en particulier dans le secteur privé, où travaillent la plupart des Américains.

Le populisme de Donald Trump, depuis 2016, est-il sans précédent dans l'histoire des États-Unis?

Le populisme a toujours été au cœur de l'histoire des États-Unis. Les principes fondateurs de l'Amérique sont, dans une certaine mesure, très favorables au populisme. L'idée, c'est que tous les hommes sont nés égaux, que ce pays doit être gouverné en fonction des intérêts de chacun. Même si cela n'a pas été la réalité pendant de nombreuses années, cela a toujours été un idéal. Et les Américains estiment généralement que cet idéal doit être réalisé par le gouvernement.

C'est naïf, bien sûr, parce qu'un idéal reste un idéal, et donc par définition une utopie. Il ne peut pas être réalisé dans son intégralité, ou sans conséquences collatérales. Appliquant cette logique à eux-mêmes, les hommes qui accèdent au pouvoir finissent toujours par accomplir leurs idéaux pour leurs propres intérêts, et non ceux du peuple. Je pense qu'il s'agit là d'une essence fondamentale de la politique et de la rhétorique américaines, que le parti démocrate a d'ailleurs été le premier à véhiculer de manière très forte avec le président Andrew Jackson dans les années 1820.