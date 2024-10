Gilbert et Béatrice Cochet (Forêts Sauvages): "Rien n'est jamais perdu pour l'environnement"

Fondateurs de l'association Forêts Sauvages, Gilbert et Béatrice Cochet ont consacré plusieurs décennies à la préservation des espaces naturels. Dans leur ouvrage "L'Europe réensauvagée: Vers un nouveau monde"*, ces professeurs agrégés de sciences naturelles relatent leur tour d'Europe des forêts et grands espaces et dressent un bilan à la fois alarmiste et encourageant de l'évolution des populations animales et végétales. Intervenir à bon escient tout en laissant la nature faire son œuvre est, selon eux, la clé de la protection de l'environnement.