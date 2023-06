Jacques Attali: "Nous allons entrer dans une époque sans cœur, dans tous les sens du mot"

L’économiste et écrivain Jacques Attali publie un nouvel ouvrage* dans lequel il propose un état des lieux des enjeux contemporains, tout ce que chacun, selon lui, «devrait savoir sur la marche du monde et son avenir». En parcourant l’Histoire, il voyage entre la technologie, la finance, la politique, la géopolitique et l’écologie, pour mieux anticiper le monde de demain.