Joëlle Zask: "L’essor infini des technologies pose un certain nombre de problèmes"

Maitresse de conférence en philosophie à l’université Aix-Marseille et membre de l’Institut universitaire de France, Joëlle Zask est spécialiste des questions de démocraties participatives et d’écologie. Dans son travail, elle montre notamment que la démocratie et l’écologie sont inséparables. Ses réflexions l’amènent également à s’intéresser à l’éducation, à l’agriculture et aux politiques publiques. Elle publie ces jours-ci un nouvel ouvrage intitulé: "Se tenir quelque part sur la Terre"*.