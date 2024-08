Stefano Scrima: "Dans notre société, le temps libre n’est pas vraiment libre"

Dans son dernier ouvrage*, le philosophe Italien Stefano Scrima fait l’éloge du canapé, qu’il définit comme “la plus grande invention de tous les temps”. À travers lui, il remet en cause l’injonction à la productivité et à l’accélération, en célébrant les vertus de l'oisiveté, de l’introspection et de la lenteur. Une manière, en cette période estivale, de redécouvrir le vrai sens du temps libre et des vacances…