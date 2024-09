Brief spécial | Insécurité: quelle réalité derrière les slogans de campagne?

Dans un épisode spécial, le Brief se concentre sur un thème central des élections communales: la sécurité.

À un mois des élections communales, la campagne se cristallise autour d'un thème: la sécurité . De nombreux candidats, des quatre coins de la Belgique, et de tout le spectre politique, en font leur préoccupation numéro un.

Pour en parler, ce Brief spécial donne la parole à Julien Balboni, journaliste à L'Echo spécialisé dans les matières police/justice, et Christian de Valkeneer, magistrat, premier président du tribunal de première instance de Namur et professeur de droit à l'UCLouvain.