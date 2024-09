Brief spécial | Le bon d’État, un bon investissement?

Un an après le succès du bon Van Peteghem, le nouveau bon d'État vaut-il la peine d'y placer son argent face aux produits proposés par les banques? Le Brief vous donne des éléments de réponse.

Le nouveau bon d'État à un an rapportera un taux d'intérêt de 2,75% brut , a annoncé l'Agence fédérale de la dette ce mardi dans un communiqué. Si on soustrait le précompte mobilier de 30%, le bon d'État offrira un rendement net d'environ 1,93%.

En septembre 2023, plus de 500.000 citoyens ont placé leur argent dans le bon d’État du ministre Vincent Van Peteghem. Un an plus tard, les souscripteurs vont récupérer les montants investis. Alors, c’est le branle-bas de combat au sein des banques et des assureurs pour capter les 22 milliards d’euros bientôt libérés.