Ruée sur le pactole du bon d'État, Maxime Prévot au rapport, victoire pour l'extrême droite allemande... Votre podcast matinal est prêt

Mercredi, le bon d'état "Van Peteghem" arrivera à échéance. Cela fait donc un pactole de 22 milliards d'euros que les banques et l'État vont se disputer. Demain mardi, on connaîtra le taux d'un nouveau bon d'État à un an et les banques ont sorti une panoplie de produits financiers pour tenter de récupérer la plus grande partie de cette épargne à replacer.

Selon Geert Noels, le fondateur d'Econopolis, si l'objectif de ce bon d'État était de dynamiser la concurrence entre les banques, c'est réussi. Mais dommage qu'un produit sans risque ait bénéficié d'un avantage fiscal aussi marquant. "Il faut réapprendre à l'épargnant à prendre des risques!"

Maxime Prévot, le médiateur royal, doit se rendre chez le Roi aujourd'hui pour lui faire rapport de sa mission.

Hier soir, les cinq présidents de partis se sont retrouvés pour définir une méthode de travail pour les prochaines négociations. Pas de grosses avancées donc. Mais Maxime Prévot pourrait demander au Roi de remettre Bart De Wever en selle comme formateur, mais sans sa supernote.

"La réforme du marché du travail et particulièrement la remise au travail des malades de longue durée me semble plus importante que la réforme fiscale", estime Geert Noels.

Audi Brussels redémarre sa production cette semaine. L'avenir de l'usine est toujours incertain. "Bruxelles a toujours des atouts à faire valoir, mais le politique pourrait être plus réactif et plus rapide sur la balle pour octroyer les permis nécessaires à la modernisation d'une telle industrie. Cela aiderait sans doute au maintien de telles activités en Belgique", affirme Geert Noels. Retrouvez ici le Brief Spécial sur l'avenir des grands sites industriels

