Podcast | Moins de voitures en ville, mission impossible? Yaka! (avec Poppy)

Un décalage de prix

Or, il se fait que l'occupation de l'espace par les voitures n'est probablement pas tarifé au prix réel: "il y a un gros problème de valorisation, ou de perception de la valeur. Quand on voit qu'une carte de stationnement pour riverain coûte entre 20 et 30 euros dans certaines communes bruxelloises, et si l'on considère qu'une voiture occupe 8 à 10 mètres carrés au sol – sur une année, l'occupation de cet espace vaut un multiple de ce prix-là", détaille Pierre de Schaetzen. Et c'est sans aborder les problèmes de congestion, de coût de la voiture, ou de qualité de l'air –notamment.