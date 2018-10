Un patron 100% Facebook pour Instagram

Adam Mosseri, ex-responsable de la division fil info de Facebook, prend les commandes d'Instagram, la filiale du groupe de Mark Zuckerberg. Cette nomination fait suite au départ la semaine dernière des cofondateurs d'Instagram Kevin Systrom et Mike Krieger sur fond de tensions avec le patron de Facebook.

Adam Mosseri a dix ans de maison chez Facebook. Entré en 2008 avec l'étiquette de designer, il a passé le plus clair de son temps à superviser le 'news feed' du réseau social, soit le fil d'actualités de Facebook. Ce qui lui a permis pendant une décennie de travailler près de Mark Zuckerberg.

En mai dernier, lors du remaniement qui a suivi le départ Jan Koum, le cofondateur du service de messagerie instantanée WhatsApp et l'un des plus ardents défenseurs de la protection des données personnelles, Adam Mosseri prenait déjà du gallon au sein de l'équipe Instagram, la division connaissant la croissance la plus forte quand il s'agit de générer des revenus pour Facebook. Adam Mosseri devenait alors chef de produit du réseau social dédié à l'image tout en prenant le siège de vice-président de l'application.