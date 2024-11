Bande dessinée | La Maison du Peuple, enquête sur un massacre architectural

Patrick Weber et Baudouin Deville enquêtent sur la destruction de la Maison du Peuple, joyaux de l'Art Nouveau et de Victor Horta, victime de la "bruxellisation".

Dans les années 60, Bruxelles fait la part belle à la voiture, symbole de progrès et de modernité. Dans la continuité de l'Expo 58, la capitale se transforme: place au béton, aux tours parallélépipédiques. On rase... gratis! Et la Maison du Peuple, prouesse architecturale construite par Horta dans le bas du Sablon en fera les frais.

L'immeuble avait été commandé par le Parti ouvrier belge à la fin du 19ᵉ siècle, pour en faire un lieu de rencontre polyvalent au cœur de la capitale. Des bureaux, des salles de réunions, mais aussi des magasins, des espaces de stockage et une salle de spectacle de 300 places. Mais dans les années 1960 donc, l'immeuble ne correspond plus aux attentes. Les Coopératives socialistes, propriétaires du bâtiment, le défendent mollement quand il est question de le détruire. Elles vendront finalement le terrain à l'entrepreneur Blaton.

Exploration de l'histoire

"La fiction et le personnage de Kathleen que nous avons créé nous permettent de nous balader dans les époques et d'aborder des sujets parfois épineux de notre histoire récente", note Patrick Weber. "Et cela nous autorise aussi à prendre les choses par le plus petit bout de la lorgnette."