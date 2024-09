Communales, procès Mazan, Barracuda ou Jean-Michel Basquiat: les incontournables du week-end

Le 13 octobre, les Belges retournent aux urnes, pour le scrutin de proximité par excellence. Alors L'Echo vous a concocté un outil vous disant tout, ou presque, sur votre lieu de vie. Il sera aussi question de bourgmestres se frottant aux épines des réseaux sociaux, de nouvelles adresses où titiller vos papilles, de métal, d'ultrascore, mais aussi de culture du viol et du procès Mazan. Bonne lecture!

Les affiches fleurissent sur les fenêtres et panneaux, les publications pullulent sur les réseaux sociaux tandis que les tracts montent à l'assaut des boîtes aux lettres. Difficile d'y échapper: les élections communales, c'est pour bientôt. Le dimanche 13 octobre pour être précis.

Ceci n'est pas un fait divers

L'autre sujet majeur du moment, c'est celui qui secoue la société, bien au-delà des frontières françaises. Une affaire sordide, mêlant une cinquantaine de prévenus, viols à répétition et soumission chimique. "Le procès de Mazan n’est pas un fait divers", assure l’avocate Caroline Poiré, spécialisée dans les violences sexuelles. Parce que les faits reprochés à Dominique Pelicot sont loin d'être des actes isolés dans une société où persiste un rapport de domination du masculin sur le féminin. "Oui, la culture du viol persiste dans notre société, malgré les différents mouvements de libération de la parole des femmes. Et cette culture du viol existe malheureusement dès le plus jeune âge."