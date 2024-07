Élections françaises, Kamala Harris, Avignon, pénuries à Walibi ou Jamie Cullum: les incontournables du week-end

C'est ce dimanche que l'on saura à quel point la France bascule du côté de l'extrême droite. Une perspective qui fait frissonner, au festival d'Avignon. Et qui fait s'interroger le sociologue Michel Wieviorka: le front républicain a-t-il encore du sens? Politique encore: l'heure de Kamala Harris est-elle venue? Mais qui est vraiment la vice-présidente américaine? On vous parle encore de pénurie de main-d'œuvre, des affres d'Ecolo, de "société spectrale" de Jamie Cullum, de Pomme et de l'hôtel communal de Forest.

Une fois de plus, comment débuter par autre chose? Ce dimanche, la France retourne aux urnes. L'enjeu est immense, puisque ce second tour des législatives déterminera si le Rassemblement national, parti d'extrême droite nativiste et xénophobe, empoche suffisamment de sièges à l'Assemblée nationale pour prétendre former un gouvernement - voire carrément la majorité absolue.

En face, et non sans péripéties, un front républicain partiel a fini par se former. Un concept que la mutation du RN et la façon dont la droite traditionnelle y répond ont émoussé, estime Michel Wieviorka. En 2016, avant même que ne se préfigure l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, ce sociologue publiait un roman dans lequel Marine Le Pen devenait Présidente de la république et Eric Ciotti, actuel président du parti Les Républicains, un de ses ministres. Le barrage qui avait toujours séparé la droite gaulliste de l'extrême droite française s'était rompu, ouvrant les portes du pouvoir à cette dernière. Prémonitoire? "Ce n'est pas un front républicain qui manque, c'est un rassemblement de celles et ceux qu'inquiète le programme économique assez délirant du RN, sa vision des problèmes de l'Europe, sa vision de l'immigration."

Publicité

Goodbye, "Sleepy Joe"?

Un sociologue en appelant un autre, on se plonge dans le dernier ouvrage du sociologue et anthropologue David Le Breton. Montrant comment l'irruption brusque des réseaux sociaux et des smartphones dans nos vies quotidiennes a mis à mal les fondements de notre humanité en nous plongeant dans "une société spectrale". "J'ai souvent le sentiment, quand je marche dans les rues de nos villes, d'être environné de présences fantomatiques, de spectres qui avancent les yeux braqués sur leur téléphone portable, et qui n'ont absolument aucune attention à leur environnement. J'ai l'impression de marcher dans une sorte d'absence généralisée." Selon lui, c'est rien moins que la conversation, matrice première de la sociabilité et "outil essentiel pour nos démocraties", qui est menacée.

Vue en plein écran Kamala Harris en juin 2024. Son heure de gloire a-t-elle sonné? ©EPA

On reste dans la sphère politique, mais on traverse l'Atlantique, pour se pencher sur un scrutin non moins fondamental. Au sujet duquel la plus grande inconnue n'est plus le destin judiciaire de Donald Trump, mais la capacité physique de Joe Biden à diriger le pays. Depuis un débat face à Trump jugé catastrophique, ce doute, qui se posait légitimement depuis le départ, a pris du galon. Qui, pour remplacer Joe? Les prétendants ne manquent pas. Une liste sur laquelle figure, naturellement, la candidate de l'évidence, la vice-présidente. Mais qui est cette femme restée dans l'ombre de Biden quatre années durant? Pourquoi son parti n'a-t-il pas tenté d'en faire un atout? L'Echo vous dresse le portrait de Kamala Harris.

"Bosser quand les autres s'amusent"

Retour en nos contrées, où la principale vague électorale est déjà passée. Laissant certaines formations meurtries, délaissées par l'électeur, condamnées à l'opposition et à l'introspection. En tête de gondole, Ecolo. Qui doit se doter d'une nouvelle coprésidence à la mi-juillet. Et, surtout, se remettre en selle, se trouver un nouveau cap. On fait le point avec la moitié des deux tandems en lice pour prendre la tête du parti: Marie Lecocq et Gilles Vanden Burre. Où il est question d'écologie "populaire" ou "du réel", d'incarnation du message écologiste ou d'entre-soi.

Publicité

Vue en plein écran Marie Lecocq et Gilles Vanden Burre: les deux moitiés bruxelloises des duos en lice pour la coprésidence d'Ecolo. Un parti sorti essoré des élections législatives et européennes, qui doit se reconstruire et, à plus court terme, éviter la casse aux communales d'octobre. Loin d'être évident. ©Valentin Bianchi

On quitte la politique pour nous plonger au pays de Walibi le wallaby. Il ne sera pas question d'émotions fortes sur le Loup-garou, mais de tensions sur le marché du travail. Car oui - que voulez-vous, la politique n'est jamais bien loin -, la liste des pénuries de main-d'œuvre reste kilométrique, tant à Bruxelles qu'en Wallonie. Quel est l'impact sur l'activité des entreprises dans des secteurs comme la construction ou le tourisme? Qui ont leurs contraintes. Un chantier, cela démarre dès potron-minet. "Et ici, on bosse quand les autres s'amusent", résume le responsable RH de Walibi. Nous sommes allés jeter un œil.

"Où est passée la fraternité?"

Changement d'ambiance et de décor. C'est de saison: à Avignon, juillet rime avec scènes. Une institution qui tire un peu grise mine, pour l'instant. Le plus grand festival de théâtre du monde a un air un peu triste; les rues sont moins remplies qu'à l'accoutumée. Il faut dire que le début des festivités a été avancé, histoire d'éviter la collision d'agenda avec la grand-messe sportive des JO. Il y a ces législatives anticipées, aussi, qui retiennent l'électeur chez lui. Comme quoi, la politique nous rattrape. Plus que vous ne le pensez, même. Comment se positionnent les artistes en France à la veille d'un second tour de tous les dangers pour les élections législatives? Réponse depuis le festival le plus politique de l'Hexagone. "Où est passée la fraternité?", s'interroge la Franco-Iranienne Aïla Navidi, metteuse en scène et comédienne. "Ça fait cinq ans que je dénonce les effets dévastateurs d'un présentateur comme Hanouna."

Vue en plein écran Politique par essence, cette édition 2024 du festival d'Avignon l'est plus encore, élections législatives anticipées obligent. ©Christophe Raynaud de Lage

De politique, il est encore question, dans la bouche de Claire Pommet, alias Pomme. La chanteuse venue de Lyon sera en concert pour le soir de la fête nationale française, à Enghien, dans le cadre du festival LaSemo. Politique, donc, parce qu'il serait inconcevable, pour elle, de ne pas évoquer la situation actuelle. "Pour moi, Claire Pommet, née blanche de deux parents français dans la métropole de Lyon, c'est facile… Je ne suis pas menacée par les visions ultranationalistes du parti d'extrême droite. Mais politiquement, il me paraît inconcevable de faire preuve d'égoïsme."

On reste sur la scène musicale, même si l'on change légèrement de registre. Il est l'une des têtes d'affiche du Gent Jazz Festival, qui commence ce week-end, jusqu'au 20 juillet. Avec l'âme d'un show man et l'attitude d'une rock star, Jamie Cullum est ce qui pouvait arriver de mieux au jazz.

Publicité

Vue en plein écran Les travaux de rénovation de l'hôtel communal de Forest, dont ici, la salle des mariages, se terminent. ©georges de kinder

On termine par un détour architectural. Au terme de longues opérations de rénovation-restauration et presque nonante ans après la pose de sa première pierre, l'hôtel communal de Forest, spécimen emblématique d'un Art déco fonctionnel, va bientôt être rendu à ses usagers. C'est la fin d'un chantier exigeant, dont l'enjeu était de conserver la grande cohérence de l'ensemble tout en l'adaptant aux nouveaux besoins, ce qui n'est jamais simple dans un monument classé. Ou comment camoufler des ampoules LED dans des lambris en chêne cérusé.

Vue en plein écran La salle des guichets de l'hôtel communal de Forest et sa mezzanine. ©georges de kinder

Bonus pension ou job de pensionné: quelle est l'option la plus intéressante?