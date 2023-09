Les incontournables du week-end

Si l'action Colruyt connait une période faste en bourse (+16% en un mois, +92% depuis le début de l'année), c'est loin d'être le cas pour le Bel 20 dans son ensemble et pour les autres marchés. Au cours des trois derniers mois, les actions ont enregistré leur pire trimestre depuis un an. Que nous réserve la fin de l'année? Les marchés boursiers peuvent-ils sortir de la morosité ambiante? Quelle stratégie adopter dans ce contexte? C'est notre dossier Investir.

Santé: des cyberattaques contre nos hôpitaux

Politique: migration et budget

Attention: sujet sensible. La migration suscite toujours un débat enflammé alors que les arrivées de demandeurs d'asile sur les rives de la Méditerranée ou dans les rues de Bruxelles font la "une" de l'actualité depuis des semaines. Et si on allait au-delà des postures politiques et des polémiques? Combien de demandeurs d'asile accueillons-nous? Peut-on parler d'une crise migratoire? Y a-t-il assez de places d'accueil? Combien ça coûte? Les autres pays européens en font-ils assez? Nous tentons d'objectiver les choses avec les chiffres clés de la migration en Belgique.