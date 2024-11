Les Belges parmi les ménages les plus riches d'Europe avec 555.000 euros en moyenne

Avec 555.000 euros par ménage, les Belges sont en moyenne plus riches que la plupart des autres Européens, selon la BNB. Du côté des inégalités par contre, la Belgique reste dans la moyenne européenne.

Fin 2022, le patrimoine net total des ménages belges était estimé à 2.800 milliards d’euros, soit un niveau de richesse moyen de 555.000 euros par ménage. Comparé à la plupart des autres pays de la zone euro, les ménages belges semblent plutôt bien nantis. Le patrimoine net des ménages belges équivaut à 8,76 fois le montant de leurs revenus annuels. C'est plus que dans les trois pays voisins (France, Allemagne et Pays-Bas) et dans la zone euro dans son ensemble, mais nettement moins qu’au Luxembourg (12,97).

C’est ce que montre une étude de la Banque nationale de Belgique (BNB). Pour définir le patrimoine, la BNB prend en compte les avoirs financiers (comme les dépôts bancaires, les actions, les obligations et les participations) ainsi que les avoirs réels (tels que la résidence principale, les autres actifs immobiliers et les véhicules). Les dettes (emprunt hypothécaire, crédit à la consommation, etc.) sont également prises en considération.

Pour établir les comparaisons internationales, l’étude s’appuie sur deux bases de données de la Banque centrale européenne (BCE) : l’enquête sur le comportement financier et de consommation des ménages (Household Financial and Consumption Survey, HFCS) et les comptes distributionnels de patrimoine (Distributional Wealth Accounts).

Le patrimoine immobilier représente la moitié (50%) des avoirs des ménages belges, soit un taux inférieur à la moyenne de la zone euro (59%). Les actifs liés aux activités des indépendants représentent 20%, dont plus de la moitié sous la forme de capitaux propres. Le reste du patrimoine des ménages belges est composé de dépôts (14% des avoirs totaux) et d’un éventail d’autres instruments, principalement des parts de fonds d’investissement.

Des inégalités

Si les ménages belges sont relativement riches, cela ne signifie pas que tous sont fortunés, car le patrimoine est inégalement réparti. D’après les comptes de répartition de la richesse, compilés par le Système européen de banques centrales, la Belgique affichait un coefficient de Gini de 0,69 en 2023, ce qui la place dans une position intermédiaire par rapport aux autres pays européens. Plus le chiffre se rapproche de 1, plus les inégalités sont prononcées. L’Autriche affiche le niveau d’inégalité de richesse le plus élevé (0,78), tandis que Malte est l’État membre le plus égalitaire (0,58).

