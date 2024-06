Les coulisses de la rédaction

Chaque semaine, L'Echo vous livre quelques informations récoltées en coulisses.

Quand le Conseil d’État ne fait pas plaisir aux fans d’Annie Cordy

Pas touche aux idoles! Et dans la série, la chanteuse Annie Cordy est en passe de devenir une intouchable. Pensez, en 2021, au moment de rebaptiser le tunnel Léopold II, un référendum populaire avait plébiscité la chanteuse de «Tata Yoyo», cette dernière surclassant des candidates comme Marie Curie, Simone Veil ou la reine Astrid. Excusez du peu!

En 2018, en présence de la chanteuse, la ville de Bruxelles avait inauguré une fresque Annie Cordy peinte sur un mur donnant sur le parc de Laeken. Las, un projet urbanistique et la présence d’amiante dans le mur en question ont mis la survie de ladite fresque en péril. C’est dans ce contexte qu’un riverain a introduit une action en suspension du permis d’urbanisme portant sur l’installation d’une voie cyclopiétonne et d’une serre agricole urbaine, permis qui impliquait l’abattement du mur recouvert par la fresque. Dans un arrêt rendu récemment, le Conseil d’État a estimé que le riverain n’arrivait pas à démontrer en quoi la démolition du mur lui porterait atteinte. De même, visiblement insensibles à la musique d’Annie Cordy, les juges ont estimé que rien ne démontrait que la peinture possédait «une valeur particulière» ou un «intérêt patrimonial spécifique». Rappelant qu’une nouvelle fresque basée sur l’univers de Tata Yoyo allait être peinte, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension, n’en déplaise aux fans… Tata Yoyo, qu’est ce qu’il y a sous ton grand chapeau, Tata Yoyo, dans ma tête, y’a des tas d’oiseaux…

Si vous avez entre 25 et 35 ans…

Henriette de Robiano, co-présidente du Groupe du Vendredi.

Le Groupe du Vendredi se dit à la recherche de nouveaux membres. Ce think tank, qui réunit depuis une bonne dizaine d’années des jeunes de 25 à 35 ans, désire enrichir le débat public et politique d’idées nouvelles, mais «réalistes». Soutenu par la Fondation Roi Baudouin, le Groupe a déjà vu passer en ses rangs des gens comme Audrey Hanard (qui en fut présidente et qui aujourd’hui préside bpost), Brieuc Van Damme (Fondation Roi Baudouin) ou encore les politiciens Thomas Dermine et Sammy Mahdi. Ce n’est pas rien…

Cette plateforme de réflexion est (co)présidée par Thibault Viaene, avocat au barreau d’Anvers, et Henriette de Robiano, ingénieure architecte, consultante en durabilité et action climatique chez Climact.

Le jeune duo désire donner une nouvelle impulsion au groupe qui a souffert comme d’autres de la période covid. Le Groupe se dit à la recherche de personnes engagées et présentant un profil intéressant. Le mot-clé est diversité afin de représenter la jeunesse belge, précise avec enthousiasme Henriette de Robiano, qui insiste aussi sur la parité hommes-femmes.

Avis aux amateurs sur le site www.v-g-v.be, si vous désirez suivre les traces d’Audrey Hanard ou Thomas Dermine, qui ayant passé le cap fatidique des 35 ans sont désormais des alumni du Groupe du Vendredi. Place à la relève.

Quand un Blondel en cache un autre

François Blondel.

François et son «petit frère» Vincent. Notre podcast Le Brief a accueilli lundi dernier François Blondel, le CEO de KitoZyme et président exécutif de KiOmed Pharma. Il a bien entendu évoqué les attentes des patrons au lendemain des élections, disant espérer une vision claire de la part des deux nouveaux partenaires que sont le MR et Les Engagés. Interrogé sur les nouveaux élus en provenance de la société civile, notamment du côté des Engagés, il a vanté les mérites de l’entrepreneur Yvan Verougstraete mais aussi… de son «petit frère» Vincent Blondel, l’ancien recteur de l’UCLouvain. «Ils ont contribué avec d’autres au renouveau des Engagés», a-t-il confié, parlant d’un succès étonnant pour ce parti. François Blondel serait-il un mauvais pronostiqueur? Lundi matin, il se montrait très optimiste pour nos Diables rouges, se présentant au passage comme «un chauvin de la pire espèce». C’était quelques heures avant la triste défaite 0-1 de la Belgique face à la Slovaquie. Il avait misé sur un score de 3-1. Allez, ce n’est pas grave, on remet les compteurs à zéro face à la Roumanie ce samedi soir…

Cette publicité qui décoiffe…

La pub pour la C3 électrique

…mais qui n’apparaît pas telle quelle à la télévision française! «L’électrique n’est plus réservée aux élites. La révolution a commencé», scande ce spot publicitaire de Citroën sorti il y a quelques semaines, en même temps que sa nouvelle C3 électrique sous les 25.000 euros. Dans une ambiance style Versailles de Louis XVI, on y voit des «révolutionnaires» s’infiltrant au sein d’un château et dérobant trois Citroën électriques. S’ensuit une course-poursuite entre les voleurs-révolutionnaires et des nobles à cheval jouant au polo, avec diverses cascades et destructions de pièces montées, ceci à la stupeur du gotha présent sur place. Le tout au son du «Suffragette City» de David Bowie.

Federico Goyret, vice-président de Citroën, à la tête du marketing et de la communication, se dit heureux de l’effet de son annonce. Mais cette publicité, vous ne la verrez pas telle quelle à la télévision française, nous soufflait récemment cet Argentin qui a passé l’essentiel de sa carrière sur le continent américain chez Renault et Ford. Il nous confie avoir découvert avec surprise les diverses règles françaises en matière de pub. Écraser des gâteaux? C’est interdit en France, car cela s’assimile à du gaspillage alimentaire. Faire effectuer un vol plané à une voiture? Interdit également, car cela pourrait encourager une conduite dangereuse. «Si la voiture saute dans les airs, cela doit être irréaliste pour que cela soit autorisé», nous détaille-t-il, s’amusant de ces particularités françaises, bien éloignées de ce qu’il a connu ailleurs dans le monde et, en particulier, sur le continent américain.

