Georges-Louis Bouchez, Luc Hennart, RTBF, Kamala Harris: les coulisses de la rédaction

La promesse de ne plus prononcer le nom de son ennemi politique

Ce n’est un secret pour personne, Luc Hennart et Georges-Louis Bouchez ne partiront jamais en vacances ensemble. Le passif entre les deux hommes remonte à loin, Georges-Louis Bouchez expliquant en 2018: «Je suis avocat et on apprend en première année de droit qu’un magistrat doit avoir l’apparence d’impartialité, ce qui n’est pas le cas de Luc Hennart.»

L’ancien juge – candidat malheureux du PS aux dernières élections européennes, malgré un excellent score personnel, avec près de 51.000 voix de préférence – avait, durant la campagne électorale, déclaré à propos du président du MR qu’il avait une chance extraordinaire, c’est que «la bêtise ne tue pas». Ambiance…

Débatteur et chroniqueur sur la chaîne LN24 dans l’émission «Bonsoir le débat», présentée par Jim Nejman, Luc Hennart a dorénavant décidé de ne plus prononcer le nom de son ennemi politique à l’antenne, afin de ne pas lui faire de publicité.

Le présentateur vedette de la chaîne d’info en continu a beau essayer, le désormais juge honoraire n’en démord pas et compte bien tenir sa promesse.

Qu’en sera-t-il si le «Grand Schtroumpf bleu» est un jour invité dans l’émission et croise la route de l’(autre) homme de gauche au célèbre nœud papillon?

Jim Nejman sortira-t-il des gants de boxe, comme le fit jadis le journaliste Paul Amar en France pour arbitrer un fameux débat entre Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen?

Casse-tête pour le conseil de la RTBF

Décidément le futur conseil d’administration de la RTBF a du mal à voir le jour. Le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles devait désigner cette semaine ses futurs membres sur proposition des partis, mais le point ne figurait pas, à nouveau, à l’ordre du jour de la séance plénière mercredi. C’est que le MR et Les Engagés ne parviennent pas à s’entendre sur le nom du futur président, le MR ne voulant pas avaliser la candidature de Joëlle Milquet. Mais ce n’est pas le seul souci. Une première liste – incomplète – de membres a circulé il y a 15 jours dont nous avons fait état. Elle a depuis été complétée. Aux noms déjà évoqués – Jean-Philippe Rousseau, Christophe Cordier et Étienne Dujardin (MR), Joëlle Milquet, Véronique Salvi et Victor Wiard (Les Engagés), Gaëtan Servais, Rim Ben Achour et Jérémie Demeyer (PS), Baptiste Erkes (Ecolo) et Michaël Verbauwhede (PTB) – sont venus s’ajouter quatre autres selon nos informations: Axel Bernard (PTB), Murielle Frenay (Ecolo), Baptiste Meur (PS) et Cédric Pierre-De Permentier (MR). Soit quinze noms au total. Le compte semble bon puisque le CA compte 13 membres auxquels il faut ajouter deux commissaires du gouvernement. Le souci, c’est que les membres étant désignés sur base du poids de chaque parti au sein du Parlement, le MR a droit à cinq administrateurs, Les Engagés et le PS trois chacun, Ecolo et le PTB un chacun (hors commissaires du gouvernement). Faites le compte: il manque un administrateur MR. Lorsque celui-ci sera désigné, les candidats seront donc 16… obligeant de facto soit le PS, soit le PTB, soit Ecolo à retirer un de leurs poulains. Vous suivez toujours?

La lettre à Kamala

Vue en plein écran Georges Ugeux. ©ID / BAS BOGAERTS

Le message de Georges Ugeux à celle qui a perdu les élections.

Il l’avait confié dans une interview à L’Echo, Georges Ugeux, «le Belge de New York», misait sur une victoire de Kamala Harris le 5 novembre dernier. L’ancien vice-président exécutif de la Bourse de New York était persuadé que les sondages ne captaient pas la dynamique en faveur de la candidate démocrate: le vote des jeunes, le vote des femmes… Il s’est trompé. Peut-être a-t-il été trop influencé par le contexte new-yorkais qui est loin de ressembler à celui de l’Amérique entière? Toujours est-il qu’il s’est fendu sur les réseaux sociaux d’un message adressé à celle qu’il voyait présidente des États-Unis. Le voici traduit en français: «À Kamala Harris,

Depuis que je suis en contact avec vous, je vous admire en tant qu’être humain, femme et personne publique dévouée. Vous avez perdu ce combat.Pourtant, vous avez gagné notre estime par votre courage et votre pugnacité. Nous avons besoin de vous pour poursuivre votre quête d’un pays meilleur. Un bon combat ne doit jamais être perdu. Merci de nous avoir montré le chemin.» Petite précision presque superflue: Georges Ugeux, qui a la double nationalité, belge et américaine, a voté démocrate le 5 novembre.

Un précédent belge à Elon Musk!

Un commissaire à l’efficacité gouvernementale, cela a déjà existé chez nous.

Donald Trump a donc nommé Elon Musk et un autre entrepreneur, Vivek Ramaswamy, à la tête de ce qui est appelé le Département de l’efficacité gouvernementale, un département qui devrait fonctionner en dehors du gouvernement. Certains observateurs ont indiqué qu’un tel département serait particulièrement bienvenu en Belgique. L’économiste Geert Noels a même réalisé un petit sondage sur X (ex-Twitter) sur le sujet, qui a récolté près de 4.000 réponses (avec 90% de votes favorables à un tel département). Un autre économiste, Ivan Van de Cloot du think tank Merito, fait toutefois remarquer que cela a déjà existé en Belgique. «Elon Musk sera sans doute surpris, mais cela fait penser à Guido De Padt, devenu commissaire pour un gouvernement efficace en 2009.» Bien vu! En retournant dans nos archives, celui qui était député fédéral (Open Vld) avait été désigné ministre de l’Intérieur en décembre 2008 pour remplacer Patrick Dewael. Guido De Padt avait ensuite cédé son poste en juillet 2009 à Annemie Turtelboom, mais avait été immédiatement désigné (recasé, diront certains) commissaire du gouvernement (sans avoir le statut de ministre donc), chargé de l’audit interne du gouvernement fédéral, afin de mesurer l’efficacité de son travail. Mais cela n’a pas duré très longtemps (jusqu’en 2010) et n’a guère laissé de traces dans les mémoires.

