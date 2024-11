Le gendarme du nucléaire tempère les ardeurs du politique sur la prolongation des réacteurs

L'AFCN, gendarme en matière de sûreté nucléaire, se montre favorable à une prolongation de Doel 4 et Tihange 3 pour 20 ans. Pour les autres réacteurs, ce sera très difficile, avertit-il.

Engie était déjà venu doucher l’enthousiasme du formateur Bart De Wever (N-VA), qui veut miser "au maximum" sur le nucléaire, en lui expliquant cet été que sa priorité était de prolonger les deux réacteurs les plus récents, Doel 4 et Tihange 3, pour 10 ans, mais qu’au-delà, le chapitre du nucléaire était clos pour le groupe.

Sur la prolongation pour dix ans de Doel 4 et Tihange 2, l'AFCN se montre positive.

Ce mercredi, c’est l’AFCN, le gendarme belge en matière de sûreté nucléaire, auditionné en sous-commission Sécurité nucléaire, qui est venu tempérer les ardeurs du politique en matière de prolongation des réacteurs belges existants. Sur la prolongation des deux réacteurs les plus récents pour dix ans, Doel 4 et Tihange 3, qui fait l’objet d’un accord entre Engie et l’État belge, l’AFCN se montre positive. "Nous sommes sur le bon schéma pour donner une approbation pour la prolongation des opérations dès 2025", a annoncé An Wertelaers, chef du département Établissements et Déchets. Le dossier final d’Electrabel est attendu pour la fin de l’année, mais de nombreux échanges ont déjà eu lieu.

Oui à 20 ans pour Doel 4 et Tihange 3

L’autorité de sûreté accueille favorablement, aussi, l'idée que ces deux réacteurs soient prolongés pour 20 ans plutôt que 10. "Cela ne change rien à notre approche, nous devrons réévaluer le dossier dans 10 ans pour voir si des améliorations sont possibles en matière de sûreté, a rappelé An Wertelaers. Mais l’AFCN estime que si l’on offre à l’exploitant une perspective de 20 ans plutôt que de 10 ans, cela peut présenter des avantages pour la sûreté nucléaire, parce que l’opérateur sera plus enclin à investir."

Très difficile pour Doel 3 et Tihange 2

Pour les autres réacteurs, par contre, l’AFNC est plus que circonspecte. Elle a montré des photos assez éloquentes de la salle des machines de Doel 3, mise à l’arrêt le 1er octobre 2022, qui a déjà été vidée de sa turbine et de ses générateurs pour transformer l’endroit en site de stockage lors du démantèlement. Des opérations similaires sont en cours à Tihange 2, mis à l’arrêt le 1er février 2023. En outre, la décontamination chimique du circuit primaire est terminée à Doel 3, et entamée depuis début novembre à Tihange 2, a rappelé l’AFCN.

"L'effort à fournir serait très grand, cela prendrait beaucoup de temps, et on n'est pas sûrs d'y arriver." Pascale Absil Directrice générale de l'AFCN

Est-ce irréversible? "En théorie, on peut imaginer beaucoup de choses, mais l’effort à fournir serait très grand, prendrait beaucoup de temps, et on n’est pas sûrs d’y arriver", a résumé Pascale Absil, directrice générale de l’AFCN depuis mai 2024, qui était auparavant cheffe des projets nucléaires pour Engie Electrabel.

Elle rappelle que les cuves de Doel 3 et Tihange 2 présentent des défauts, et qu’il a été décidé que ces centrales n’iraient pas au-delà de 40 ans. "Si on imagine prolonger ces unités-là, cela nécessite un nouveau programme de recherche, et on peut ne pas trouver. On outre, ces unités ont été soumises ou sont soumises au nettoyage chimique, sans qu’aucune précaution n’ait été prise pour vérifier que l’état de l’installation était toujours compatible avec un redémarrage", a-t-elle détaillé.

Les plus vieux réacteurs pas aux normes

Quant à une prolongation de Doel 1 et 2 ou Tihange 1, les trois plus vieux réacteurs qui doivent s’arrêter dans les prochains mois, l’AFCN ne se montre pas plus positive. "Cela demanderait beaucoup d’études, et poserait des problèmes par rapport aux normes actuelles, comme la résistance de Doel 1 et 2 aux tremblements de terre", a rappelé Frederik Van Wonterghem, chef de service Établissements nucléaires.

Un slide présenté aux parlementaires pointait aussi, pour Doel 1 et 2, le problème des systèmes communs aux deux réacteurs et la question de la séparation physique des systèmes de sécurité, et, pour Doel 1 et 2 comme Tihange 1, la question de la résistance à une chute d’avion et la prise en compte des nouveaux risques externes, internes et des exigences en matière d’accidents graves. Et absolument aucune étude n’a été lancée sur ces sujets, insiste l’AFCN.

"Au-delà de la mise en conformité avec les normes internationales, mettre sous cocon ces centrales parce qu’on veut les redémarrer plus tard, cela coûterait cher, cela veut dire maintenir des compétences, maintenir des systèmes en fonctionnement, et pour le moment, ce n'est pas du tout prévu. Un processus de démantèlement est en préparation, et faire machine arrière nécessite des moyens et un opérateur. Je n’aime pas dire que c’est impossible, mais cela demanderait en tout cas beaucoup de temps et d’argent", a conclu Pascale Absil.

