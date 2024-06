Vacances à l'étranger : les rappels essentiels du SPF Affaires Étrangères.

Bien que le temps incite davantage à porter des bottes en caoutchouc et un ciré jaune, la saison estivale est bel et bien là. En ce jour le plus long de l'année, le SPF Affaires Étrangères rappelle les bonnes pratiques à adopter avant de partir à l'étranger.

Cette année, près de 65 % des Belges se déclarent prêts à partir en vacances cet été, un chiffre légèrement en baisse par rapport à l'année passée mais qui correspond au niveau d'avant Covid. Face à cette vague de départs vers des cieux plus cléments, le SPF Affaires Étrangères met en garde contre les risques potentiels des vacances à l'étranger.

« Nous demandons aux Belges de préparer un minimum leur séjour afin de pouvoir assurer au mieux le soutien consulaire si nécessaire » SPF Affaires Etrangères

Publicité

Le SPF a dressé une liste de six conseils pour ceux qui souhaitent changer d'air cet été.

Parmi ces conseils, il est recommandé aux futurs voyageurs de consulter les « conseils aux voyageurs », disponibles sur le site des Affaires Étrangères. Conseils et informations y sont publiés, y compris les pays ou zones géographiques à éviter. « Le Liban ou la Palestine sont par exemple déconseillés. En cas de problème dans ces régions, le service consulaire ne peut intervenir », déclare le SPF. « Il sera difficile de mettre nos gens en danger pour vous aider. Il y a malheureusement des limites juridiques et pratiques à nos moyens », ajoute Theodora Gentzi, directrice générale des Affaires Étrangères.

D'autres conseils relèvent du bon sens mais méritent d'être rappelés pour les plus têtes en l'air. Il est conseillé d'avoir des papiers d'identité valables et ses vaccins en ordre pour la destination choisie. Il est aussi recommandé de garder des numéros de téléphone à portée de main, comme celui de son assureur, de l'ambassade ou du consul local. En l'absence de représentation belge, il est conseillé de contacter une ambassade d'un autre pays européen, comme la France ou l'Allemagne. Le SPF recommande également fortement de souscrire à une assurance voyage, que ce soit pour une destination en bord de mer ou en altitude, afin d'éviter les mauvaises surprises en cas d'accident. Selon une étude d'Europ Assistance, environ six Belges sur dix sont conscients des dangers potentiels des vacances et souscrivent à une assurance assistance voyage.

Bien que le ministère ne soit pas un magicien à chapeau haut de forme, il rappelle qu'il n'a pas abandonné ses concitoyens lors des crises estivales passées, comme à Rhodes en 2023 avec les incendies massifs ou au Niger lors du coup d'État. Il conseille donc aux voyageurs de s'enregistrer sur [travellersonline.diplomatie.be]. Cela permet de savoir qui est présent sur place lors de catastrophes et de réagir le plus rapidement possible. Bien que seulement quelques dizaines de milliers de voyageurs s'y inscrivent, le ministère se veut rassurant : « Dans les 30 jours suivant votre retour de vacances, les données sont effacées ».