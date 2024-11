Adrien Dolimont (MR): "Pas de tabou" sur une vente d'Ethias

"On ne doit pas avoir de tabou" sur une éventuelle vente d'Ethias, a déclaré dimanche le ministre-président wallon. Il exclut par contre une vente de la FN Herstal.

"On a ouvert la porte à l'analyse de la mise en vente d'Ethias ", a annoncé Adrien Dolimont dimanche sur le plateau de RTL-TVi. "Mais ce n'est pas pour autant que cela sera fait demain ", a-t-il tempéré.

L'assureur Ethias appartient à parts égales au fédéral, via la Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPIM), la Flandre et la Wallonie (31,66% chacun). La holding EthiasCo dans laquelle participent les communes détient les 5% restants.