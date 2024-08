Déduction totale des frais de crèche à l'étude pour les parents qui travaillent

La déduction des frais de garde devrait être progressivement augmentée de 45 à 100%. C’est ce qu’indique la note socio-économique soumise la semaine dernière par le formateur Bart De Wever (N-VA) aux partenaires MR, Vooruit, Les Engagés et CD&V. L’objectif des négociateurs fédéraux est de rendre les crèches financièrement plus accessibles pour les parents.

Cette déduction fiscale plus importante permettrait aux parents d’économiser des centaines voire un millier d’euros par an. Prenons un exemple fictif : avec un plafond de 16,40 euros par jour en 2024 pour un enfant qui va à la crèche 120 jours par an, les parents pourraient récupérer non pas 885 euros (45%) mais 1.968 euros (100%) lors du décompte fiscal.