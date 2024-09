Non-lieu prononcé pour l'ensemble des inculpés dans l'affaire Chovanec

Emmené en cellule, Jozef Chovanec s'était frappé la tête plusieurs dizaines de fois contre un mur. En sang et très agité, il avait été maîtrisé par le biais d'un plaquage ventral, la tête enveloppée dans une couverture, avant de recevoir l'injection d'un calmant. Les images de vidéosurveillance de l'intervention ont notamment montré des agents souriants et une policière effectuant un salut nazi.

Appel possible

"L'enquête a été très longue, fouillée et détaillée avec une reconstitution et l'analyse des images de vidéosurveillance, sans oublier un rapport de collège d'experts. On a été au fond des choses et la conclusion est qu'il n'existe pas de charge suffisante pour renvoyer qui que ce soit devant le tribunal correctionnel", a souligné Me Alexandre Wilmotte, avocat de la défense. Pour ce dernier, "l'opinion publique a été trompée par l'exposition volontaire des images sur la place publique" et les dommages sont importants pour sa cliente, "jetée en pâture sur la place publique". Cette dernière est la policière suspectée d'avoir effectué un salut nazi.