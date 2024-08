Nicolas Martin (PS): "Il faut pouvoir le reconnaître, la gauche n'a pas été présente auprès des patrons"

Le député socialiste et bourgmestre de Mons compte sur les voix issues du monde des entreprises et des indépendants pour se faire réélire à la tête de la ville de Mons le 9 octobre prochain.

La séance photo terminée, Nicolas Martin s'assied. Il nous reçoit au siège montois du PS, un hangar, avec une remise où sont stockés affiches électorales et calicots de la dernière campagne.

Le bourgmestre de Mons, récemment en congé pour siéger comme député wallon, insiste pour se "présenter". Dans la perspective du choc électoral qui l'attend dans la cité du Doudou en octobre face à son rival de toujours Georges-Louis Bouchez (président du MR), Nicolas Martin veut attaquer le MR sur son terrain, celui des entreprises et des indépendants, en mettant en avant son bilan à Mons.

"Je suis issu de la gauche sociale-démocrate. Ici, à Mons, on mène une politique de centre-gauche, très orientée vers le monde de l'entreprise et du commerce. Sur Mons, on a créé 5.500 emplois sur les dix dernières années. C'est la ville qui a créé le plus d'emplois en Wallonie ces dix dernières années. J'ai créé une cellule d'accueil pour les investisseurs. Un investisseur qui vient à Mons n'est plus ballotté entre l'administration, le collège et la Région wallonne pour obtenir un permis. Résultat, tous les investisseurs reviennent aujourd'hui à Mons, y compris les investisseurs flamands. La ville commence à toucher les fruits de cette politique qu'on a menée depuis dix ans avec une dynamique commerciale assez forte."

Dans la course au mayorat, Nicolas Martin ne s'en cache pas, il entend se faire réélire avec les voix issues du monde des entreprises. "Je sais que la mode est au bashing et aux gauchistes qui favorisent l'assistanat mais ce n'est pas du tout le genre de la maison. Des gens qui votent MR aux législatives, votent pour moi aux communales. Ils voient le résultat sur le terrain, qui va au-delà des slogans qui sont véhiculés dans les campagnes. Mon électorat est de gauche mais aussi centriste avec des grands patrons libéraux."

Votre discours est assez différent de celui de votre président Paul Magnette qui voit le patron comme l'ennemi des travailleurs.

La première fois que j'ai vu cette publication sur Instagram, j'ai sursauté. J'ai eu un contact avec le parti et on m'a expliqué qu'il y avait une technique de communication derrière pour déstabiliser le PS, et le couper du monde de l'entreprise. C'est pour cela que j'insiste beaucoup sur mon profil. Nous sommes proches du monde qui crée de l'activité.

Comme le MR, finalement…

Nous sommes cependant pour une régulation du monde économique. On veut qu'il y ait des règles qui soient justes pour nos commerçants, nos entrepreneurs et nos agriculteurs. On veut aussi des règles pour les permis. Je ne veux pas que les grosses boîtes commerciales s'installent en périphérie et viennent tuer le petit commerce de centre-ville. Ça, c'est un discours de gauche, c'est un discours régulateur, mais qui favorise les petits indépendants et les PME. C'est une réalité qui est partagée par tous les mandataires socialistes de terrain.

Comment expliquez-vous alors que les libéraux aient gagné ces élections régionales sur les valeurs du travail et de l'entreprise?

À la manière de Trump, les libéraux ont voulu faire entrer des messages simplistes dans la tête des gens et exploiter le fait qu'il y a des abus dans la sécurité sociale, comme il y a des abus au niveau de la fiscalité pour les gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont des grosses entreprises et qui ne paient pas d'impôts.

Quelle ligne le PS doit-il adopter pour se reconstruire?

On doit parler à tous les publics. Ici à Mons, je parle aussi bien aux chefs d'entreprise qu'aux personnes qui ont du mal à boucler leurs fins de mois. Le PS doit être le parti des classes moyennes et des classes populaires.

Le MR se définit lui aussi comme le parti des travailleurs…

Dans le discours du MR, c'est vrai que c'est ce qui a été beaucoup mis en avant. Mais dans toutes les mesures qu'ils prennent, ils favorisent toujours les plus nantis. Quand vous prenez une mesure fiscale générale, elle peut avoir des conséquences positives pour la classe moyenne. Mais elle en a aussi pour les personnes les plus riches. Or, dans un contexte où les pouvoirs publics ont moins de moyens financiers, à gauche, on considère qu'il y a toute une série de personnes (les 2-3% les plus riches) qui n'ont pas besoin d'un coup de pouce complémentaire de l'État. Ces personnes devraient contribuer un peu plus à la solidarité. Ce discours vaut pour le régime général des employés et pour les indépendants. Il faudrait qu'il y ait un régime solidaire entre des indépendants qui sont, pour la plus grande majorité d'entre eux, en difficulté à la fin du mois, et des indépendants qui sont très à l'aise.

C'est ce discours-là que la gauche socialiste doit reconstruire en Wallonie parce qu'il a été détruit par la communication agressive du MR. Il faut pouvoir le reconnaître, la gauche n'a pas été présente auprès des patrons, du monde du travail, des indépendants et des entreprises. Mais sur le terrain, à Mons, c'était très différent.

Vous pointez la campagne marketing du MR comme une des causes de la défaite de votre parti. Dans votre analyse, intégrez-vous une envie d'alternance de la part des électeurs?

C'est une arnaque politique. On a l'impression que le MR était dans l'opposition et c'est encore une fois dû à une très bonne campagne de communication menée par ce parti. Ce parti vient de fêter son quart de siècle au gouvernement fédéral, largement plus que les socialistes qui ont été 7 ans dans l'opposition. Le MR a, dans les sept années écoulées, géré l'économie et les finances wallonnes.

Mais avec un parti socialiste qui, d'après eux, ne lui laissait pas les mains libres pour agir…

Elle est là l'arnaque politique. Rejeter la faute sur l'autre, c'est un exercice qui aura ses limites à un moment donné. Les gens vont finir par s'en rendre compte.

Vous avez eu le temps de lire la déclaration de politique régionale de la majorité MR-Les Engagés en Wallonie. Qu'en ressortez-vous?

J'ai donné la déclaration de politique régionale à quelques chefs d'entreprise qui ont voté MR, pour leur demander leur ressenti sur le volet économique. Ils m'ont tous fait part d'une réelle déception parce qu'ils s'attendaient à un projet beaucoup plus puissant, beaucoup plus mobilisateur sur le volet économique. La seule chose qu'on voit clairement, c'est une volonté de démonter la fonction publique et de s'attaquer à toute une série d'outils publics et à l'enseignement officiel.

Mais tout le monde savait que cette législature allait mettre la Wallonie à la diète.

Bien sûr, mais ça ne doit jamais nous exonérer de dégager des moyens pour des nouvelles politiques. Quelle est la vision que le nouveau gouvernement a pour ses bassins d'emplois?

En outre, MR et Engagés demandent un effort budgétaire qui nous semble impossible à réaliser au niveau de la Région sans casse sociale et qui pourrait avoir des conséquences sur le monde économique. Si vous additionnez, à la Région et à la Communauté, les économies budgétaires qu'ils veulent réaliser, les nouvelles politiques qu'ils veulent mener et les allégements de fiscalité, ça fait 4 milliards par an à l'horizon 2029. Mais nous n'avons aucun détail. Le gouvernement enverra la douloureuse aux Wallons après les élections communales. Or, il va falloir trouver 1.700 à 1.800 euros par contribuable et par an, durant cette mandature, si ce gouvernement veut atteindre l'objectif fixé. Cela passera par la taxe routière, la limitation de la gratuité dans l'enseignement, l'augmentation des coûts dans les titres de service, dans les crèches, le logement public, l'assurance autonomie.

Le gouvernement pourrait aussi diminuer sa participation dans certaines entreprises comme Ethias ou la FN. Cette solution a toujours été combattue par le PS. Pourquoi?

C'est inquiétant parce que la Région pourrait perdre le contrôle de ces outils stratégiques. Mais c'est aussi une hérésie sur le plan de la gestion budgétaire. Pour ne prendre qu'Ethias, c'est 222 millions d'euros de dividendes versés à la Wallonie ces 7 dernières années. Si le fruit de la vente doit aller à du désendettement, avec un taux d'intérêt que l'on paie pour emprunter inférieur au rendement du dividende, c'est une hérésie.

Craignez-vous à Mons l'impact que pourrait avoir une limitation dans le temps des allocations de chômage comme le souhaitent MR et Engagés?

Ça va être un transfert de budget et de charges du Fédéral vers les communes. Ça va doubler le coût des RIS. Les grandes villes comme Namur, Mons, Tournai, Liège ou Charleroi ne pourront pas assumer cette charge. Ça voudrait dire qu'il faudrait, à Mons, retrouver 25 ou 30 millions d'euros par an, c'est l'équivalent de 400 personnes à licencier. Il faudrait aussi augmenter la fiscalité.

Georges-Louis Bouchez critique régulièrement votre gestion sécuritaire à Mons. S'il est élu bourgmestre, il promet de faire partir les "barakis".

Une fois de plus, c'est du vent. C'est Monsieur Blabla. Il cherche à faire le buzz comme le fait Trump, parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il a éventuellement une chance de pouvoir se faire valoir à Mons.

Sur le fond, tout ce qu'il propose est déjà mis en application. Tout, sauf le couvre-feu. Et le couvre-feu, je suis contre. Son approche de la sécurité est une approche liberticide. Et en plus, on ne s'adresse pas à la problématique des sans domicile fixe ou des personnes marginalisées en interdisant à tous les citoyens de circuler et en tuant ses commerçants.