Allemagne: victoire d'un SPD critique envers Scholz dans le Brandebourg

C’est un vrai soulagement pour les sociaux-démocrates allemands, qui venaient de subir deux lourds revers en Saxe et en Thuringe deux semaines plus tôt. Mais cette victoire est loin de conforter la position du Chancelier Olaf Scholz qui bat des records d’impopularité dans le pays. Seuls 3% des Allemands se disent aujourd’hui "satisfaits" de l’action de son gouvernement. Lui aussi critique envers le Chancelier et sa coalition, Dietmar Woidke avait refusé la présence d’Olaf Scholz à ses côtés pendant toute la campagne électorale.

Le candidat naturel du SPD

"Le fait que Scholz se soit tenu à l’écart de la campagne a été un facteur décisif de la victoire", estime le politologue Jürgen Falter de l’université de Mainz. "Olaf Scholz risque maintenant de voir se renforcer la fronde interne à son parti", estime de son côté le tabloïd conservateur Bild Zeitung. "Au sein du SPD, on pourrait voir se développer l’idée que le parti se porte mieux sans Scholz qu’avec Scholz". De fait, en interne, de plus en plus de voix souhaitent un changement de candidat pour les législatives de septembre 2025, à l’image du changement Biden-Kamala Harris aux États-Unis. Au cours des dernières semaines, plusieurs cadres de second rang demandaient à Scholz de renoncer à la candidature au profit de son ministre de la Défense, Boris Pistorius, l’homme politique préféré des Allemands. En tant que Chancelier, Olaf Scholz est pour l’instant le candidat naturel du SPD pour affronter Friedrich Merz, le chef de la CDU.